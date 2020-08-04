Как обманывают на почте и какие чаевые получают за «пенсии» от стариков: исповедь почтальон

Как показала практика, бабушки и дедушки часто дают щедрые «чаевые». То 150 рублей сверху, то под 500. За эти деньги почтальонам отчитываться ни перед кем не нужно, а «добавка» за месяц получается весомая.

Отделения Почты России есть во всех городах

Люди старшего поколения, особенно в регионах, привыкли оплачивать коммунальные платежи, телефонию и письма своим родным и друзьям в отделениях Почты России. Сотрудница почты рассказала Лайфу, что скрывают чеки почтовых отправлений и сколько зарабатывают почтальоны помимо зарплаты.

Дарья (имя изменено) из небольшого города на Урале. Она работает в отделении Почты России больше 10 лет оператором. Ей чуть больше 30, а большинству её коллег — сильно за 50. Когда началась пандемия, половину сотрудников старшего возраста отправили на карантин.

— Средний возраст почтальонов — от 50 до 70 лет. Всех, кто старше 65 лет, к работе перестали допускать из-за угрозы коронавируса. 62, 63 и 64-летние продолжили трудиться и разносить письма, газеты, посылки и почту по адресам. За двойную нагрузку и риски им доплатили 25% от оклада, теперь зарплата почтальонов выросла до 12 тысяч рублей в месяц, — рассказывает Дарья.

В марте 2020 года Почта России снизила стоимость курьерской доставки со 199 до 100 рублей. Но на количестве желающих трудоустроиться курьером это никак не сказалось. На собеседования приходят десятки людей, готовых на личных автомобилях развозить посылки. Ведь обещают тут хорошие деньги — больше 3000 рублей в день, и это при неполной занятости. Правда, это только обещания. Автор Лайфа прошла собеседование, отработала тестовый день с курьером Почты России и выяснила, как именно ваши покупки в интернет-магазинах попадают к вам домой.

Сотрудники почты разносят не только корреспонденцию, но и пенсию пожилым людям. И если до пандемии отдать деньги старикам почтальоны должны были с 4-го по 20-е число каждого месяца, то теперь они, по словам Дарьи, должны это делать до 11-го числа, то есть всего за неделю обойти все адреса на своих участках.

Кроме того, у почтальонов есть денежный лимит, который они могут брать с собой для раздачи по адресам. Как отмечает Дарья, этот лимит всегда превышен.

— Один почтальон условно может взять 100 тысяч рублей, чтобы разнести эти деньги по домам. Но одни пенсионеры получают, например, восемь тысяч рублей пенсию, а другие — под 30 тысяч с учётом инвалидных доплат, выслуги лет и прочих надбавок. Чтобы не возвращаться многократно в отделение, почтальоны берут сразу деньги на нескольких человек, сумма зачастую больше положенного лимита. Сами понимаете, как опасно с такими финансами перемещаться пожилым почтальонам по городу, — говорит Дарья.

Девушка и сама выходила на почтальонский рейс, когда в отделении перестало хватать сотрудников. Она признаётся, что это страшная работа. Мало того что сумка с деньгами, так ещё и посылки, письма. Люди навстречу идут невменяемые порой. Да и сами адресаты иногда попадаются сложные: то сумку пытаются вырвать, то огрызаются.

Но в большинстве случаев бабушки, которым почтальон приносит пенсию, отдают часть полученных денег своим курьерам. Дарья раньше не понимала, зачем пожилые люди выходят на работу почтальонами за такие небольшие деньги — 10–12 тысяч рублей. Но, как показала практика, бабушки и дедушки часто дают щедрые «чаевые». То 150 рублей сверху, то под 500. За эти деньги почтальонам отчитываться ни перед кем не нужно, а «добавка» за месяц получается весомая.

После самоизоляции некоторые офлайн-магазины так и не открылись, а люди приучили себя покупать вещи через Интернет. Вот только качество некоторых товаров с Wildberries и Lamoda клиентов откровенно разочаровывает.

В конце 2019 года у Почты России появилась курьерская служба. За 100 рублей домой к адресату курьер может принести письмо или посылку, чтобы клиент не ходил сам в отделение. В регионах, за исключением областных центров, такой практики нет. Поэтому посылки и письма разносят почтальоны, это входит в их обязанности без доплаты в 100 рублей за доставку.

— В нашем маленьком городке народ за 100 рублей удавится, поэтому такая доставка у нас точно не будет востребована, — отмечает Дарья.

Существует три вида отправлений заказной почты: обычное отправление, первым классом и самое дорогое — EMS. У операторов в отделении, как рассказала Дарья Лайфу, существует план продаж, который им необходимо выполнять.

— Доходит до того, что нам говорят «внаглую», чтобы мы пробивали людям первый класс или EMS, не предлагая обычное отправление. И это не только в нашем отделении. Это нужно для улучшения статистики и заработка Почты России. Просто задумайтесь: обычное заказное письмо весом 20 граммов стоит 54 рубля, EMS по городу — 200 рублей, первый класс — 100 рублей и выше, — объясняет оператор.

Обычная заказная корреспонденция, как правило, отправляется между юридическими лицами. Если вы приходите в отделение почты не как организация, вам, скорее всего, продадут отправление первым классом.

Ещё одна хитрость — страховки. Операторы по умолчанию должны при переводе денег между физическими лицами продавать клиенту страховку. «Вы об этом даже не догадаетесь», — отмечает Дарья.

За перечисление коммунальных платежей операторы также обязаны брать 45 рублей сверху как страховку на жильё. Клиенты об этом даже не знают.

— Я очень часто не беру с клиента деньги за страховку, потому что мне не хочется обманывать бабушек, которые к нам приходят. Докладываю эти 45 рублей из своего кармана, чтобы начальство на меня «не наезжало». В этом месяце у меня по «плану» пять страховок на физлица, пять — на коммунальные платежи. В нашем отделении работает четыре оператора, грубо говоря, около 2000 рублей мы должны «собрать», — признаётся Дарья.

Страховки имеют «срок годности» — один месяц, выплата, которая возможна по этому чеку, — до 110 тысяч рублей. За все годы работы Дарья ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кто-то из клиентов Почты России в их отделении получал эти деньги. Операторам присылали листочки с данными по выплатам, которые выдавались застрахованным клиентам в разных регионах страны. Но, по словам Дарьи, максимальная цифра, которая значилась в этих рассылках, — 25 тысяч рублей.

— Минимум в месяц на «страховках» только наше отделение получает две тысячи. А выплат за все годы моей работы не было ни одной. Куда эти деньги идут? И ведь клиенты даже не знают, за что они вообще платят. А потолок в нашем отделении течёт с 2013 года, из-за этого страдают посылки и товары, сырость, плесень. А в уборной настолько влажно, что из деревянного пола начали расти грибы. На все запросы наш супервайзер отвечает: «Ищите человека, который не относится к отделению, но который напишет жалобу в прокуратуру, тогда ремонт будет, а так — денег нет», — жалуется оператор.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе «Почты России», у сотрудников почтовых отделений действительно есть план по предоставлению различных услуг. За его выполнение они получают премиальную часть заработной платы.

– Абсолютно все услуги, которые оказывает Почта России, являются добровольными и оформляются только по желанию клиента. Подробные условия предоставления как почтовых, так и дополнительных услуг размещены в клиентских залах почтовых отделений в информационной папке, – добавили в пресс-службе.

Чтобы не переплачивать при переводах и оплатах коммуналки, можно отказываться от страховок. Да, скорее всего, оператор будет негодовать. Но ежедневно в любое отделение почты приходят десятки отправителей и получателей, которые будут готовы застраховать свои деньги или своё жильё. Если вы не хотите этого делать — сообщите об этом сотруднику почты.

И не стоит забывать о заказной корреспонденции — практически всегда есть вариант дешевле, чем тот, что вам предлагает оператор. Опять же нужно проговорить человеку за стойкой, что вам не нужен ни первый класс, ни EMS. Вам важно деньги сэкономить и письмо отправить. И у вас есть для этого все основания.