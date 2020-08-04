Кто не получит президентские выплаты на детей в августе? Подробности

В отдельных случаях денег не будет, если ежемесячный доход на одного члена семьи выше прожиточного минимума.

Не все семьи в августе получат президентские выплаты

В России в связи с пандемией коронавируса президент Путин установил для семей с детьми определенного возраста денежные выплаты, а также для потерявших работу после 1 марта и обратившиеся в центр занятости.

Но «путинские» выплаты могут получить не все. Какие это категории:

— семьи, в которых у детей нет гражданства Российской Федерации;

— граждане России, которые проживают за пределами страны;

— дети, родившиеся после 1 июня 2020 года, не получат выплату в 5 тыс. рублей;

— родители, которым уже были начислены выплаты в апреле, мае и июне;

— если ребенок достиг 16-летия 1 июля.

В отдельных случаях выплат не будет, если в семье ежемесячный доход на одного члена семьи выше прожиточного минимума.