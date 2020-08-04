Распродажу тюрем объявили на Украине. И хотят за деньги сажать в люкс-камеры в СИЗО

Торги пройдут на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области, который также будет выставлен на продажу. Куда пойдут деньги, расскажут на торгах.

Последние заключенные были переведены в другой исправительный центр еще в 2019 году

На Украине с 6 августа начинается «большая распродажа тюрем», сообщается на сайте Министерства юстиции.

По заявлению пресс-службы ведомства, торги пройдут на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области, который также будет выставлен на продажу.

«Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние заключенные были переведены в другой исправительный центр еще в 2019 году.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська предложил в качестве эксперимента в некоторых СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. В следующем году будет принято решение, стоит ли закрепить такую возможность на законодательном уровне, передает РИА Новости.