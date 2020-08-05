Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

С такой инициативой должен выступить сам Путин в обращении к нации. Россияне считают, что августовские деньги пригодились бы при подготовке детей к школе.

По 10 тысяч рублей выплатили на детей от 3 до 16 лет в июне и июле

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:

-По 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Какие меры поддержки предусмотрены в августе 2020 года? В соцсетях спорят на тему, продлят ли на август выплату в 10 тыс. рублей. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября.

Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не совсем правильно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Но надежда на продление выплат сохраняется. Многие считают, что августовские деньги были бы очень кстати для подготовки детей к школе. Как вы считаете?