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Газета «Курьер.Среда.Бердск» возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

18:22 05.08.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. В августе номер выйдет 26 числа.

Газета Курьер.Среда.Бердск возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!
Газета «Курьер.Среда.Бердск» возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостанавливала выпуск газеты. С июля мы начинли выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер.Среда.Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

29 июля 2020 – вышел спецвыпуск о медицине, о борьбе с коронавирусом и различными полезными инструкциями. Так же там раздел о свалке около кладбища Бердска.

Далее график таков: 26 августа, 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в спецвыпуске 26 августа. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

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