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Все фазы луны в августе 2020 года: Как воспользоваться благоприятным полнолунием 3 августа

22:45 05.08.2020 Фото: pxhere.com
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С 20 по 31 августа желательно завершать начатые ранее дела и не оставлять ничего на осень.

Все фазы луны в августе 2020 года: Как воспользоваться благоприятным полнолунием 3 августа
Убывать Луна будет с 4 по 18 августа

Лунный календарь поможет понять, чего можно ждать от Луны в августе. Астрологи отмечают, что в последний месяц лета Луне будет чем нас приятно удивить. Следуйте рекомендациям экспертов, чтобы быть успешными и удачливыми.

Каким бы ни было настроение Луны, стоит всегда смотреть на жизнь проще. Очень важно следить за своими мыслями как в период полной Луны, так и в самый благоприятный день месяца. Помните о семи мыслях, блокирующих энергетику. От них нужно избавляться в первую очередь.

Растущая Луна

Лунный диск будет увеличиваться 1 и 2 августа, а также с 20 августа и вплоть до 31 числа. В этот период стоит больше времени посвящать подвижным делам, но только не 1 и 2 августа: в эти дни Луна будет находиться в Козероге, поэтому лучше проявлять интеллектуальную активность, но не физическую.

С 20 по 31 августа желательно завершать начатые ранее дела и не оставлять ничего на осень. В этом году фазы Луны удачно совпали с окончанием лета. На растущей Луне можно смело выходить за грани возможного, устремлять свой взор вперед и воплощать самые смелые идеи. Нужно настроить себя на продуктивную работу и придерживаться ранее принятых планов.

На растущей Луне лучше не впадать в апатию и не таить злобы, обид на окружающих. Специальные практики и талисманы помогут не зацикливаться на прошлом. В этот период нужно думать только о текущем моменте и о будущем.

Убывающая Луна в августе

Убывать Луна будет с 4 по 18 августа. Астрологи отмечают, что это прекрасное время для отдыха. Если есть возможность взять отпуск именно на этот период, лучше это сделать.

Вотвремя убывающей Луны можно заниматься домашними делами, общаться с людьми, заниматься планированием. Самыми благоприятными днями данного периода можно считать 5, 6, 7 августа, а также 10 и 11 число. С 5 по 7 число Луна будет в Рыбах, что прекрасно скажется на творческом заряде, на поисках новых целей. 10 и 11 числа можно совершать дорогостоящие приобретения.

Самыми опасными днями астрологи считают дни пребывания стареющей Луны в Овне — 8 и 9 августа. В эти дни могут срываться планы, появляться беспричинные переживания. Эксперты настоятельно советуют не рисковать в эти дни. Астрологи советуют не забывать, что привычка к жалобам и негативу портит жизнь и отпугивает удачу.

Полнолуние в августе

В лунном календаре отмечено, что 3 августа нас ждет благоприятное Полнолуние, которое пройдет под управлением Водолея.  Это будет очень важный день месяца, который во многом определит то, в каком направлении будет развиваться жизнь  каждого человека в обозримом будущем.

В этот день лучше не предаваться лени, сохранять осторожность в работе с электроприборами, соблюдать правила дорожного движения, обращения с опасными вещами. Астрологи настоятельно совеют не наживать себе врагов.

Повезет представителям творческих профессий, а также всем, кто ищет новые увлечения, новую работу, любовь. Этот день пройдет под управлением стихии Воздуха, поэтому нельзя сидеть дома с самого утра и до позднего вечера. Нужно обязательно выходить на прогулки, проветривать помещение.

Новолуние в этом месяце

Обновление лунного диска произойдет 19 августа. В этот день ночное светило будет в Знаке Девы. Это весьма благоприятное сочетание, которое не доставит проблем. Новая Луна в августе будет весьма созидательной.

Стихия Земли прекрасно сочетается с фазой обновления. Несмотря на это, насчет среды 19 числа есть некоторые предостережения. Например, астрологи настоятельно советуют не давать никому пустых обещаний. Также эксперты рекомендуют не совершать необдуманных покупок, не давать денег взаймы и не оформлять кредиты.

В целом неосторожные поступки могут в этот день приводить к непредсказуемым последствиям. Вечер лучше посвятить спокойным домашним делам.

Каким бы сложным и изматывающим ни был тот или иной период, астрологи рекомендуют не падать духом.

Источник: dailyhoro

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Аноним, 04 августа 2020 00:45
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