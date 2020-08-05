«Ободрали и подачки кидают»: Отчаялись получить 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет родители в России

Россияне обозлились, поняв, что августовских выплат перед школой уже не будет. Некоторые полагают, что не за благодарить президента — отдали заработанное. Петицию о продлении пособия подписали уже 218 000 человек.

Российские родители подсчитывают расходы на подготовку к школе и ждут помощи от президента

Петиция, в которой родители просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, набирает обороты. На 17.00 понедельника, 3 августа подписи под обращением поставили почти 218 000 человек. За сутки петицию к федеральной власти поддержали 7000 человек.

Но глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.

Петицию в начале июля создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».



— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий:

— 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Российские родители не теряют надежду, что продлят на август выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября. Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не корректно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Люди активно комментируют тему желаемых августовских выплат и приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. Со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Аноним, 02 августа:

— Помощь уже оказана. Головой надо было думать, куда эти деньги потратить, а не прожрать их.

Аноним, 02 августа:

— Те, кто пишет уродские комментарии, не имеет детей или зеленеет от того, что ему не досталась халява от государства. Уроды, вы вообще растили детей на 15 000 в одиночку, не имея поддержки со стороны. Попробуйте, а потом будете рассуждать.

Альбина, 02 августа:



— Да, я получила на троих детей деньги, они лежат — 60 000. 30 000 уйдет на сбор в школу, потому что по 10 000 каждому вышло в том году. Но с зарплатой, которая стала очень низкой в связи с короновирусом, не лишними оказались выплаты. Да, мы рожали детей для себя; в то время, когда была и идиллия — и работа, и зарплата. Но почему народ так зол на нас с детьми? Возьмите, родите или так говорите, что мы ваши деньги себе в карман положили, которые вы откладывали на пенсию. В России мы 70% отдаем только налоги, в пенсионный фонд я тоже немало вложила и поэтому жду с нетерпением выплаты в августе.

Алина, 03 августа:

— Вы знаете, у меня тоже трое, работаю, плачу налоги, официально, бывший муж тоже, мне дали эти деньги, но я хотя бы их условно заработала. А есть семья, тоже трое детей — ни она, ни он официально ни одного дня не работали, от карантина не страдали, продолжали работать, но типа малоимущие!!! Им на каком основании выплатили? Я бы таким вообще ни копейки не дала, и она сейчас сидит с этими деньгами и пиво себе покупает. Кто у неё вырастет? Такие же халявщики.

Аноним, 02 августа:

— У государства нет денег, у него есть только наши налоги и выручка от природных ресурсов, которые как бы принадлежат народу, но так называемая власть считает их своими… А выплаты — это ваши же налоги, так что никакой халявы и в помине нет… Надо не поклоны «бить», а требовать…

Аноним, 03 августа:

— Почему люди такие злые??? Хоть сколько пусть будет детей, что мы их рожали и знали, что нам дадут эти несчастные 10 000. Что наше государство нас балует каждый день такими подарками? Кому какая разница, куда были потрачены эти выплаты. Кто на отдых потратил, но ведь отдых был с детьми, с семьёй. Что хорошего в жизни видели наши детки. А всякую гадость писать про нас и наших детей — это глупо. Пишите, конечно, это ваше мнение, бумага всего стерпит. Я только за, чтобы в августе были ещё такие выплаты. Один раз в жизни можно…

Сергей, 23 июля:



— Проголосовали за поправки в Конституцию… Всё, ничего больше не будет… Смысл давать что-то рабам, если от них не нужно ничего взамен. Так что не ждите в августе….

Ирина, 31 июля:

— Нету денег для помощи. Как выборы опять будут, так опять будут выплаты. Путин, почему не даёшь нам ответ? Пожил бы он на 20 тыс. в месяц и посмотрели, хватало бы ему денег на всё.

Алена, 18 июля:

— Моей дочери 15 и она пошла работать на лето в школу, но на это к школе не соберешь. Хотелось бы ещё одну выплату, стыдно просить, но таково сейчас положение.

Анел, 24 июля:

— По меньше рожайте нищету и покушать будет на что!

Елена Константиновна:



— Авторы слов «пусть дети идут работать» и про «нищету», я так понимаю, вас роняли в детстве.

Vita, 30 июля:

— А первые выплаты прожрали или на себя потратили? А теперь ноете, что ребенка в школу собрать нет денег. Пенсионеров совершенно не поддерживают. Наплодили нищету и клянчат, клянчат денег.

Ирина, 30 июля:

— А 20 тысяч не хватило одеть?

омичка, 18 июля:

— «Спасибо» за что?! За то, что нас ободрали до нитки?! И теперь подачки швыряют в нефтегазовой стране с богатыми народными природными ресурсами, которые олигархи захапали, как свои ?! ЗА ЧТО СПАСИБО?!?

Covid-19, 18 июля:



— Омичка, людей намеренно отучили ждать какой-либо помощи от государства, поэтому за какие-то занюханные 10 т. люди готовы душу продать…

Аноним, 28 июля:

— Блин, ребята, почему мы должны кого-то за это благодарить? Мы народ, который эти деньги зарабатывает, они взяты из нашего с вами кармана и если часть их вернулась нашим детям, так это вообще-то закономерно. Что-то государство, которым наша «верхушка» за наш счет устраивает гуманитарную помощь, не отбивают поклонов, а мы за 10 000 готовы спину сломать. Печально как-то.