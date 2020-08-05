Начнет платить семьям с детьми по 10 000 рублей от Путина ПФР после 5 августа

Пенсионный фонд России произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей после пятого августа.
Президент России Владимир Путин ввел выплаты для родителей на каждого ребенка в семье от трех до шестнадцати лет. Российские семьи получили эти деньги в июне и июле.
Пенсионный фонд выразил беспокойство по поводу того, что до сих пор не все родители получили выплаты. ПФР намерен составить список всех таких семей. Речь идет о тех, кто живет в горных и северных районах страны. Туда сложно добраться или не всегда имеется в наличии интернет-связь. Представители фонда найдут этих родителей и оформят для них сразу две выплаты по десять тысяч рублей.
Источник: nation-news.ru
Да конечно ждём.В школу не на что собирать.Я ращу детей одна старшему 11 младшему 7 алименты не получаю.Только детские 700 с коп.ЗП меня минималка 11700.Как выкручиваться даже ума не приложу.
Да
Да.
Да Ждём а до трёх не надо платить нам в ясли и одеваться не надо оч здорово
Хотелось бы,у меня двое детей с мужем в разводе,приодеться к школе,я отложила пособия за июнь,июль, ещё бы за август .
Очень ждём,детей нужно одевать и обувать к школе,а это не маленькие расходы,особенно если не один ребёнок
Да,у меня 5 детей от1 до18 лет,муж работает один,помощь не помешает
Да конечно ждем
Конечно, жду как мать ребенка 1.8 не могу выйти на работу, в связи с карантином в дет. сады не принимают а у меня и школьника надо собирать. Хорошо бы было получить поддержку.
Жду конечно,2 детей надо собрать в школу. Сижу с младшим сыном по уходу ,это и есть весь доход.
Жду конечно,2 детей надо собрать в школу. Сижу с младшим сыном по уходу ,это и есть весь доход.
Да, ждём. К школе эта поддержка просто не обходима.
Да ждём
Да я жду от нашего призедента помащь потамушта эти деньги мне помогут сабрать детей в садик муж умер я осталась без работы и бес подержки.
Да было бы уместно дать 10 тысяч в августе,была бы очень хорошая помощь от Путина собрать ребенка в школу.
Ждем и надеимся,я лично осталась без мужа и работы
Даже очень жду ,я мама двух детей и воспитую одна и собрать детей в сад и в школу очень трудно особенно в деревни где не берут на работу с маленьким ребенком .так что очень надеюсь на эту выплоту
да! с 23.03.2020 по сегодня получаю минималку живем вдвоем с дочерью ей 15 лет.
Было бы не плохо.
Ждём. Очень ждём, единственное непонятно, почему детям с 3лет?моему ребёнку год, она тоже хочет кушать и одеться на осень.
Да ждем. Так как я одна воспитываю дочку и получаем пенсию по потери кармильца 8750. И 10000тыс были бы к стати собрать дочку в школ
Канешно бы не помешает детей собирать в школу