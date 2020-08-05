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Начнет платить семьям с детьми по 10 000 рублей от Путина ПФР после 5 августа

22:37 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Президент России ввел выплаты для родителей на каждого ребенка в семье от трех до шестнадцати лет. Российские семьи получили эти деньги в июне и июле.

Начнет платить семьям с детьми по 10 000 рублей от Путина ПФР после 5 августа
Пенсионный фонд выразил беспокойство по поводу того, что до сих пор не все родители получили выплаты
Сюжет: Все пособия Путина
Начнет платить семьям с детьми по 10 000 рублей от Путина ПФР после 5 августа

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Пенсионный фонд России произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей после пятого августа.

Президент России Владимир Путин ввел выплаты для родителей на каждого ребенка в семье от трех до шестнадцати лет. Российские семьи получили эти деньги в июне и июле.

Пенсионный фонд выразил беспокойство по поводу того, что до сих пор не все родители получили выплаты. ПФР намерен составить список всех таких семей. Речь идет о тех, кто живет в горных и северных районах страны. Туда сложно добраться или не всегда имеется в наличии интернет-связь. Представители фонда найдут этих родителей и оформят для них сразу две выплаты по десять тысяч рублей.

Источник: nation-news.ru

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От редакции

Ждете выплату от Путина за август?

Аноним, 04 августа 2020 16:49
НВР:
Да конечно ждём.В школу не на что собирать.Я ращу детей одна старшему 11 младшему 7 алименты не получаю.Только детские 700 с коп.ЗП меня минималка 11700.Как выкручиваться даже ума не приложу.
Аноним, 04 августа 2020 17:26
НВР:
Да
Аноним, 04 августа 2020 17:46
НВР:
Да.
Аноним, 04 августа 2020 18:19
НВР:
Да Ждём а до трёх не надо платить нам в ясли и одеваться не надо оч здорово
Птп, 05 августа 2020 22:55
А не оборзели ли. Уж выплат до 3 лет до фига. Вам все мало?
Аноним, 04 августа 2020 18:24
НВР:
Хотелось бы,у меня двое детей с мужем в разводе,приодеться к школе,я отложила пособия за июнь,июль, ещё бы за август .
Юлия, 04 августа 2020 18:28
НВР:
Очень ждём,детей нужно одевать и обувать к школе,а это не маленькие расходы,особенно если не один ребёнок
Татьяна, 04 августа 2020 18:44
НВР:
Да,у меня 5 детей от1 до18 лет,муж работает один,помощь не помешает
Аноним, 04 августа 2020 18:50
НВР:
Да конечно ждем
Аноним, 04 августа 2020 18:54
НВР:
Конечно, жду как мать ребенка 1.8 не могу выйти на работу, в связи с карантином в дет. сады не принимают а у меня и школьника надо собирать. Хорошо бы было получить поддержку.
Аноним, 04 августа 2020 19:47
НВР:
Жду конечно,2 детей надо собрать в школу. Сижу с младшим сыном по уходу ,это и есть весь доход.
Мария, 04 августа 2020 19:48
НВР:
Жду конечно,2 детей надо собрать в школу. Сижу с младшим сыном по уходу ,это и есть весь доход.
Аноним, 04 августа 2020 20:03
НВР:
Да, ждём. К школе эта поддержка просто не обходима.
Инга, 04 августа 2020 20:19
Конечно ждём и очень нуждаемся.У меня 2 деток три с половиной и восемь с половиной.работаю уборщицей З/П в день по 200руб сразу потрачу на молоко и хлеб а надо заплатить за садик собрать в школу и конечно одеться.Ещё и в школе денег собирать будут и учебники платные.Короче беда корона вирус подкасил с нормальной работы сократили.Так что в выплатах за август нуждаемся даже очень.
Аноним, 04 августа 2020 20:48
НВР:у меня трое Муж работает один было бы неплохо еще раз получить чтобы собрать в школу
Аноним, 04 августа 2020 21:15
НВР:
Да ждём
Ал, 04 августа 2020 21:22
Эта новость фейк. Зайдите на сайт ПФР РФ. Там ничего так нет. Если бы это была правда, то Путин бы сказал. А так получается Путин не выступал, а типа ПФр РФ уже без его разрешения уже будет деньги давать
Ал, 04 августа 2020 21:25
Тем более посмотрите на источник новости. Там новость появилась в 7.38 утра сегодня. Вы думаете главе государства делать нечего в 7утра такую новость объявлять?!
Аноним, 04 августа 2020 21:47
ДаНВР:
Аноним, 04 августа 2020 22:08
НВР:
Да я жду от нашего призедента помащь потамушта эти деньги мне помогут сабрать детей в садик муж умер я осталась без работы и бес подержки.
Аноним, 05 августа 2020 16:47
Потамушта...! И этим все сказано! Генофонд страны, будущее для её процветания... Букварь хоть сами в руках держали? И рожаете себе подобных!
Аноним, 05 августа 2020 01:48
Конечно никто не против получить помощь. Вопрос только один, ваши дети голые и голодные ходили до этих выплат? Проще конечно рассказывать про плохих мужей,которые не платят алименты, но от которых почему то продолжают рожать двоих, троих и т. д. И сидеть дома или на минималке ныть тоже проще, чем работать. Помощи ждут все, но прекратите прикрываться и спекулировать детьми. Вы их рожали из любви к детям правда же?
Айс, 05 августа 2020 22:57
Завидуйте молча
Аноним, 05 августа 2020 03:21
НВР:да
светлана, 05 августа 2020 03:23
Я многодетная мама,3 в школу ходят ,хорошо было бы эти 10 000 руб.
Аноним, 05 августа 2020 05:11
НВР:
Да было бы уместно дать 10 тысяч в августе,была бы очень хорошая помощь от Путина собрать ребенка в школу.
Аноним, 05 августа 2020 09:18
Прочитайте вдумчиво статью. Эти выплаты тем кто не получил в прошлые месяцы деньги, жители северных и горных удаленных р-ов.
Аноним, 05 августа 2020 10:45
НВР:
Ждем и надеимся,я лично осталась без мужа и работы
Аноним, 05 августа 2020 11:46
НВР:
Даже очень жду ,я мама двух детей и воспитую одна и собрать детей в сад и в школу очень трудно особенно в деревни где не берут на работу с маленьким ребенком .так что очень надеюсь на эту выплоту
Аноним, 05 августа 2020 12:24
НВР:
да! с 23.03.2020 по сегодня получаю минималку живем вдвоем с дочерью ей 15 лет.
Аноним, 05 августа 2020 12:33
НВР:
Было бы не плохо.
Аноним, 05 августа 2020 14:00
НВР:
Ждём. Очень ждём, единственное непонятно, почему детям с 3лет?моему ребёнку год, она тоже хочет кушать и одеться на осень.
Аноним, 05 августа 2020 14:11
НВР:
Да ждем. Так как я одна воспитываю дочку и получаем пенсию по потери кармильца 8750. И 10000тыс были бы к стати собрать дочку в школ
Аноним, 05 августа 2020 16:44
Хотя бы новость прочитайте внимательно, неужели даже на это мозгов не хватает?! В августе будут выплачивать пособие тем, кто ещё не получил за июнь и июль. Никаких пособий за август нет и не будет! Не, ну правда, хватит попрошайничать, работать идите! Или вы только детей способны производить?
Аноним, 05 августа 2020 16:48
Читать противно!!!
Аноним, 05 августа 2020 17:29
На детской пособия 830 рублей детей не одениш в школу
Аноним, 05 августа 2020 17:25
НВР:
Канешно бы не помешает детей собирать в школу

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