Для «свинарей» не строили пансионат ветеранов и пенсионеров им. Калинина в Бердске, заявили в Минтруде

Но в отделении №4 пансионата живут 9 человек трудоустроенных, как животноводов и уборщиков помещений. Они проживают на основании ИПРА. Пьянка в пансионате под запретом.

Пансионат им. Калинина ответил на вопросы редакции: пить запрещено, за это могут и выгнать

На ситуацию в пансионате ветеранов труда имени Калинина обратила внимание редакции Мария Штаева. В интервью женщина рассказала, как ее свекр жаловался на условия пансионата, и какой безумно грязной была одежда, в которой они забрали парализованного инвалида. В репортаже о Петре Педелеве редакция «Курьер. Среда. Бердск» лично поговорила с 59-летним безногим мужчиной, и он рассказал о жизни в пансионате: о молодых свинарях, живущих в том же корпусе, о потере вещей и о мужчине, у которого отобрали протезы и коляску, чтобы он не напился.

Так как после, в комментариях к статье, персонал и многие другие неравнодушные заявили, что и Сергей Штаев, и Петр Педелев являются пьяницами, редакция «Курьер. Среда. Бердск» 28 июля направила уточняющий запрос в министерство труда и социального развития: в частности, там был вопрос, что может сделать руководство пансионата, чтобы прекратить пьянство и есть ли документы, которые подписывают постояльцы, о недопустимости употребления алкоголя в стенах пансионата.

Как оказалось, действительно, на территории пансионата им. Калинина действует запрет на употребление спиртных напитков, об этом заселяющиеся в пансионат подписывают отдельную бумажку. Наказаний за несоблюдение этого правила не предусмотрено, но при многократном нарушении (от 2 раз) пансионат может отказать проживающему в обслуживании.

— Территория пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина определена соответствующими правоустанавливающими документами на земельный участок и не подразделяется на территории отделений. Сельскохозяйственная деятельность учреждения продиктована экономической целесообразностью, необходимостью рационального и эффективного использования земельного участка, находящегося у учреждения в бессрочном пользовании, и осуществляется планомерно в соответствии периодичностью восстановления обрабатываемых земель, — ответил Минтруда 4 августа о площади отделения №4 и о поле, засеянном овсом (в прошлом году оно засевалось картошкой).

Как пояснило министерство, позже продукты, выращенные на этом поле, поставляются к столу проживающих в пансионате, однако, увы, редакция не получила ответа на вопрос, кто занимается обработкой участка и уходом за культурами — работники пансионата или проживающие?

Минтруда также опроверг информацию, что отделение №4 пансионата было построено для «свинарей» — молодых людей после детских домов, проходящих трудотерапию — на самом деле отделение было построено в 1983 году как социально-медицинское учреждение. На данный момент в отделении №4 пансионата имени Калинина проживают 9 человек, трудоустроенных как животноводов и уборщиков помещений и проживающих на основании ИПРА.

— В условиях штатной работы учреждения в соответствии с установленным распорядком в течение дня в учреждении действует свободный режим перемещения как на территории учреждения, так и за ее пределами.

В настоящее время в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с документами Роспотребнадзора, до 15 сентября 2020 г. на территории учреждения установлен режим изоляции (карантин). В связи с чем, визиты посетителей, выход проживающих в учреждении граждан за пределы учреждения запрещен, также ограничено их перемещение между корпусами учреждения. Все проживающие в учреждении граждане ознакомлены с указанным приказом и исполняют его. Перевод из одного отделения в другое осуществляется по медицинским показаниям либо на основании заявления гражданина (при наличии свободных мест).

В корпусе № 4 созданы условия для обеспечения доступной среды для граждан с инвалидностью. Здание оборудовано пандусом, вокруг корпуса имеется асфальтированная площадка. Для перемещения на удаленные расстояния гражданам предоставляется специальный транспорт, предназначенный для перевозки маломобильных граждан, — сообщает Минтруда 4 августа.

Также министерство труда и социального развития рассказало о замечаниях министерства, выявленных в ходе проверки: все замечания касались состояния помещений и на данный момент, по сообщению Минтруда, уже исправлены.