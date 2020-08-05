Любая рыба — без труда. Свежая морская, речная рыба, морепродукты, деликатесы, полуфабрикаты. Ждем Вас:
Микрорайон, 25б (ост. Торговый центр)
Горького, 4
Источник: Раздел Магазина морских продуктов»Хороший» на сайте весь Бердск
Магазин «ХОРОШИЙ» — хорошая рыба со всей страны.
Любая рыба — без труда. Свежая морская, речная рыба, морепродукты, деликатесы, полуфабрикаты. Ждем Вас:
Микрорайон, 25б (ост. Торговый центр)
Горького, 4
Источник: Раздел Магазина морских продуктов»Хороший» на сайте весь Бердск
От редакции
Какая рыбка ваша любимая?