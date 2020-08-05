«Если положили свежий асфальт, значит, скоро будут менять трубы»: Пошутил губернатор Травников в благоустроенных дворах Бердска. Смотрите видео

2, 5 млн рублей уходят на благоустройство каждого двора. В 2020 году благоустроят 8 домов. Запланированы работы на 2021 год.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ознакомился с выполненными работами по благоустройству дворов в Бердске

4 августа губернатор Новосибирской области области Андрей Травников навестил Бердск с целью посещения новой школы в микрорайоне «Южный» и ознакомления с выполненными работами по благоустройству придомовой территории домов 27,28 Микрорайона в рамках «Формирование комфортной городской среды».

В 2020 году запланировано благоустроить 8 домов. 5 домов уже сделали. 3 дома на сдаче.

В следующем году обустроят 9 дворов. 2,5 млн уходит на благоустройство каждого двора.

— Но не всё так радужно, как кажется, есть проблемы. Например, инженерная коммуникация,- сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин Андрею Травникову.

Депутат новосибирского заксобрания Ирина Диденко подняла вопрос, что все дороги не меняют.

— На каждой встрече задают вопрос, что проводят дороги, а дальше приходится разрывать,- спросила Ирина Диденко.

— По старой шутке, если положили свежий асфальт, значит скоро будут менять трубы,- сказал Андрей Александрович Травников.

Местная власть ответила, что ко всему должен быть комплексный подход.

Также немаловажным проблемным вопросом стало выявление сроков выдачи субсидий на подготовку к зиме, чтобы замена сетей была выполнена до благоустройства.

Переставить приоритеты у КБУ не получается. Отстают по времени. Важным приоритетом является водозабор.

Местные жители обратили внимание на приезд губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Один из жителей округи заявил, что вблизи его дома находится открытая теплотрасса.

— У меня там теплотрасса в доме открытая. Вы хотели отремонтировать. Когда будете ремонтировать? Денег у вас нету! Пока губернатор не приехал…,- изъявил один из пожилых жителей Микрорайона в Бердске.

Мэр Бердска Евгений Шестернин сказал, что уже поднял этот вопрос на обсуждение.

Напомним, что на 2021 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланированы работы по благоустройству следующих дворов:

Микрорайона 3, 38, 48 и 70,

микрорайона Северный, 5,

ул. Красная Сибирь, 95,

ул. Комсомольская, 17,

ул.Кирова, 30.

Также в резерве будет стоять ул. Спортивная, 9.