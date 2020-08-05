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Дату выплаты 10 000 рублей от Путина в августе озвучил ПФР

09:45 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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В фонде намерены дать деньги всем, кто имеет на это право.

Дату выплаты 10 000 рублей от Путина в августе озвучил ПФР
Сейчас в ПФР заявили, что намерены разыскать оставшиеся семьи и произвести им положенные выплаты
Сюжет: Все пособия Путина
Дату выплаты 10 000 рублей от Путина в августе озвучил ПФР

Дату выплаты 10 000 рублей от Путина в августе озвучил ПФР«Ободрали и подачки кидают»: Отчаялись получить 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет родители в РоссииЕщё 246 новостей

Пенсионном фонде России сделали новое заявление о единовременном денежном пособии в размере десяти тысяч рублей. В организации подчеркнули, что намерены выплатить деньги всем, кто имеет на это право, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. В июне семьи получили 10 тыс. руб. единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно. При этом многие российские родители до сих пор не получили эти деньги, что сильно беспокоит Пенсионный фонд.

Сейчас в ПФР заявили, что намерены разыскать оставшиеся семьи и произвести им положенные выплаты. В настоящее время деньги получили уже порядка 90 процентов семей с детьми от 3 до 16 лет. Большинство из них подавали заявление через портал госуслуг. Но около десяти процентов родителей заявление так и не подали.

Как подчеркивают в ПФР, речь идет о семьях, которые проживают в горных и северных районах страны, куда тяжело добраться и там может быть недоступна интернет-связь.

Представители фонда намерены найти данных родителей и оформить для них сразу две выплаты по 10 тысяч рублей. Перечисление денег для таких семей уже началось, и оно будет идти после 5 августа.

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