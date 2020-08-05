McDonald’s и ресторан «От заката до рассвета» из-за COVID-19 проверил Роспотребнадзор в Бердске

В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций» администрацией города Бердска организовано проведение контрольных мероприятий на предприятиях потребительского рынка по пресечению нарушений, связанных с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». К данным мероприятиям привлечены представителями Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. Бердске.
Так, 04.08.2020 проверены:
1. Ресторан «От заката до рассвета», ИП Аветян Р.А., ул. 1-я Линейная, 39/1;
2. Продуктовый магазин «Речкуновский», ООО «Вазари», ул. 1-я Линейная, 5;
3. Сеть быстрого питания «Макдональдс», ООО «Гид», ул. Горького, 2/1.
В ходе проверок в продуктовом магазине «Речкуновский» выявлен незначительный недостаток: продавец на рабочем месте находился без средств индивидуальной защиты (маски).
В ресторане «От заката до рассвета» и сети быстрого питания «Макдональдс» нарушений не выявлено.
Источник: berdsk.nso.ru