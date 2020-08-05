Вызовет дождь за 25 млн рублей самолетом власть в Крыму

В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.

«Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для притока воды в водные объекты Республики Крым», — сформулирован объект закупки, опубликованной комитетом конкурентной политики Крыма во вторник.

Работы будут выполняться с применением самолета. Как говорится в документации, он «должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. < …> Общий планируемый налет самолета — не менее 25 летных часов. Исполнитель обеспечивает искусственное увеличение осадков на территории Республики Крым не менее 15% от месячной (сезонной) суммы осадков».

Отмечается, что используемые реагенты и порядок их применения для выполнения работ должны соответствовать специальному документу Росгидромета от 2002 года «Методические указания. Проведение работ по искусственному увеличению атмосферных осадков самолетными методами».

Источник: РИА Новости