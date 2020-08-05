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Вызовет дождь за 25 млн рублей самолетом власть в Крыму

10:15 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Власти объявили конкурс с максимальной ценой контракта на проведение экспериментальных авиационных работ.

Вызовет дождь за 25 млн рублей самолетом власть в Крыму
В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.

«Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для притока воды в водные объекты Республики Крым», — сформулирован объект закупки, опубликованной комитетом конкурентной политики Крыма во вторник.
Работы будут выполняться с применением самолета. Как говорится в документации, он «должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. < …> Общий планируемый налет самолета — не менее 25 летных часов. Исполнитель обеспечивает искусственное увеличение осадков на территории Республики Крым не менее 15% от месячной (сезонной) суммы осадков».

Отмечается, что используемые реагенты и порядок их применения для выполнения работ должны соответствовать специальному документу Росгидромета от 2002 года «Методические указания. Проведение работ по искусственному увеличению атмосферных осадков самолетными методами».

Источник: РИА Новости

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