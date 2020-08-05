Черные клубы дыма накрыли Микрорайон: Забыли во включенной печи противень с маслом продавцы шаурмы в киоске на ТЦ Бердска

Закипело масло на забытом противне в печи в киоске с шаурмой на Торговом центре в Микрорайоне Бердска. Клубы черного дыма заполнили павильон, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Бердска Руслан Безносенко.
— Оставили без присмотра противень во включенной плите. Масло закипело, стало попадать на раскаленные стенки печи и пошел дым. Работники вовремя заметили и вызвали пожарных, — рассказал Руслан Михайлович 5 августа.
Пожарные вытащили противень и спасли от распространения пожара торговцев шаурмой.