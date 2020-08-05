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Черные клубы дыма накрыли Микрорайон: Забыли во включенной печи противень с маслом продавцы шаурмы в киоске на ТЦ Бердска

09:59 05.08.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Масло закипело и стало попадать на раскаленные стенки печи. Сами продавцы побоялись «залезать» в печь — вот-вот полыхнул бы жуткий пожарище.

Черные клубы дыма накрыли Микрорайон: Забыли во включенной печи противень с маслом продавцы шаурмы в киоске на ТЦ Бердска
Огонь чуть не захватил огромную площадь

Закипело масло на забытом противне в печи в киоске с шаурмой на Торговом центре в Микрорайоне Бердска. Клубы черного дыма заполнили павильон, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Бердска Руслан Безносенко.

— Оставили без присмотра противень во включенной плите. Масло закипело, стало попадать на раскаленные стенки печи и пошел дым. Работники вовремя заметили и вызвали пожарных, — рассказал Руслан Михайлович 5 августа.

Пожарные вытащили противень и спасли от распространения пожара торговцев шаурмой.

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