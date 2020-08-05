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Город в дыму: Видео горящей мусорной свалки на левом берегу Новосибирска попало в Сеть

10:07 05.08.2020 Фото: Скриншот с видео группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»
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Со свалки возле Хилокского рынка вновь идет обильный дым от пожара, пишут новосибирцы. Полигон горел всю ночь.

Город в дыму: Видео горящей мусорной свалки на левом берегу Новосибирска попало в Сеть
Свалка горит с ночи

Новосибирцы снова пожаловались на дым на левобережной свалке; информация появилась в сети.

В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» жители Новосибирска сегодня, 5 августа, сообщили о сильном дыме, который поднимается над левобережным мусорным полигоном.

— Со свалки возле Хилокского рынка вновь идет обильный дым от пожара, — пишут в сообществе. Подписчики группы сообщают, что свалка горела всю ночь.

В МЧС прокомментировали пожар на левобережном полигоне мусора в Новосибирске. Так, около часа ночи поступило сообщение о возгорании мусора на свалке на открытой территории на улице Малыгина в Новосибирске. Угрозы и распространения огня не было. В течение 12 минут (в 01:30) ликвидировано открытое горение. На месте администрацией свалки организована работа трех бульдозеров, на возгорание также реагировали пожарные.

В настоящий момент происходит глубинное тление, из-за чего виден дым. Силами администрации объекта продолжается обслуживание и все необходимые мероприятия для полной ликвидации последствий возгорания.

Видео группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

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От редакции

Почему горит?

Аноним, 05 августа 2020 10:39
НВР:
Потому, что не в Бердске.
Вот будет ещё одна свалка в Бердске(кажется её как раз и перевозят с левого берега), она точно гореть не будет.
Ну почти.

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