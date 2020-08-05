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Вернул прокурору дело экс-директора Новосибирского планетария по взятке Сергея Масликова суд

10:45 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Суд принял такое решение «в связи с нарушениями законодательства при предъявлении обвинения и рядом других недоработок в обвинительном заключении».

Вернул прокурору дело экс директора Новосибирского планетария по взятке Сергея Масликова суд
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Решение принято «в связи с нарушениями законодательства при предъявлении обвинения и рядом других недоработок в обвинительном заключении».
Октябрьский районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру дело бывшего директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, обвиняемого в получении взятки за сдачу в аренду аппаратуры учреждения. Об этом сообщила ТАСС адвокат Масликова Елена Добрицкая.

По ее словам, суд принял такое решение «в связи с нарушениями законодательства при предъявлении обвинения и рядом других недоработок в обвинительном заключении». Адвокат отметила также, что суд усмотрел препятствия к рассмотрению дела, связанные с защитой прав обвиняемого.

10 июня Новосибирский областной суд отменил вынесенный Октябрьским районным судом оправдательный приговор Масликову. Дело было направлено в Октябрьский суд для нового рассмотрения в ином составе суда.

Масликов был арестован в начале февраля 2018 года по подозрению в получении взятки в 190 тыс. рублей. По данным следствия, летом 2015 и осенью 2017 года он за взятки сдал в аренду видео-, световую и звуковую аппаратуру планетария. При этом, как поясняли в СК, муниципальное имущество он передавал «с нарушением установленной законом процедуры», стоимость аренды составляла от 10 тыс. рублей. Масликов был арестован, но в марте суд заменил ему меру пресечения на домашний арест. Масликову предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями «) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности и легализация денег, полученных в результате совершенного преступления»). Гражданским истцом по уголовному делу признана мэрия Новосибирска.

Большой планетарий открылся в Новосибирске 8 февраля 2012 года, на его возведение было выделено 320 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Масликов стал директором учреждения с момента его открытия.

Источник: ТАСС

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