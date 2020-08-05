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Разрешили работать спортивным школам в Бердске. Фитнес-клубы по-прежнему закрыты

10:40 05.08.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
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На данный момент сняли ограничения с 4 спортивных школ: «Авангард», «Олимп», «Восток» и спортивной школы «Бердск».

Разрешили работать спортивным школам в Бердске. Фитнес клубы по прежнему закрыты
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С 1 августа произошли изменения части ограничительной сферы физкультуры и спорта. Об этом сообщила на оперативном штабе со СМИ начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

— С 1 августа работают организации всероссийских и межрегиональных соревнований. Государственных организаций по физ.подготовке в Бердске нет. Муниципальные образования в Бердске, кому разрешено работать — 4 спортивные школы: «Авангард», «Олимп», «Восток», а также спортивная школа «Бердск»,- сообщила Светлана Васильевна 5 августа.

Занятия ведутся с соблюдением всех санитарных требований. Тренировки проводятся на свежем воздухе.

Частным фитнес-клубам и объектам дополнительного образования работать пока запрещено.

Проведение спортивных соревнований в Бердске запрещено. Разрешены только кубки, чемпионаты и первенства. Пересмотрены городские мероприятия.

На одном из заседаний заксобрания, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов убедил присутствующих, что делает всё, чтобы другие организации физической подготовки скорее открылись.

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