Разрешили работать спортивным школам в Бердске. Фитнес-клубы по-прежнему закрыты

На данный момент сняли ограничения с 4 спортивных школ: «Авангард», «Олимп», «Восток» и спортивной школы «Бердск».

Ребенку особенно важно соблюдать хорошую физическую форму

С 1 августа произошли изменения части ограничительной сферы физкультуры и спорта. Об этом сообщила на оперативном штабе со СМИ начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

— С 1 августа работают организации всероссийских и межрегиональных соревнований. Государственных организаций по физ.подготовке в Бердске нет. Муниципальные образования в Бердске, кому разрешено работать — 4 спортивные школы: «Авангард», «Олимп», «Восток», а также спортивная школа «Бердск»,- сообщила Светлана Васильевна 5 августа.

Занятия ведутся с соблюдением всех санитарных требований. Тренировки проводятся на свежем воздухе.

Частным фитнес-клубам и объектам дополнительного образования работать пока запрещено.

Проведение спортивных соревнований в Бердске запрещено. Разрешены только кубки, чемпионаты и первенства. Пересмотрены городские мероприятия.

На одном из заседаний заксобрания, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов убедил присутствующих, что делает всё, чтобы другие организации физической подготовки скорее открылись.