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Сервис по отказу от «зарплатного рабства» запустил «Яндекс» в России

11:00 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Теперь работодатели смогут переводить зарплату сотрудникам на карты всех российских банков.

Сервис по отказу от зарплатного рабства запустил Яндекс в России
Для получения перевода по номеру банковской карты сотруднику достаточно будет ввести данные в форму на странице «Яндекс.Кассы»

Международная платежная система Visa и компания «Яндекс.Касса» запустили сервис, позволяющий работодателям переводить зарплату сотрудникам на карты всех российских банков.
Для получения перевода по номеру банковской карты сотруднику достаточно ввести эти данные в форму на странице «Яндекс.Кассы». Система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию организации.

Работодатель, в свою очередь, использует этот номер в списке с данными выплат, который загружает в личный кабинет сервиса и нажимает кнопку «Сделать выплату», чтобы перевести зарплату. Деньги поступают на карты сотрудников через несколько минут.

В совместном пресс-релизе компаний отмечается, что сервис позволит юрлицам сократить дополнительные операционные и финансовые расходы при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках.

Для малого и среднего бизнеса такая процедура зачастую приводит к сложностям в результате ограниченных ресурсов бухгалтерии, а для более крупных юридических лиц создает неудобства при обработке платежных поручений для большого штата персонала, говорится в релизе. При этом сотрудники, не состоящие в зарплатном проекте, всегда получают перевод позже своих коллег.
Как отмечается в сообщении, новый сервис предоставит организациям возможность перечисления заработной платы в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений. Утверждается, что предприятиям также больше не потребуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками.

Источник: РИА Новости

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