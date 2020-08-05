Взыскал свыше 6 млн рублей за BMW X6 и неустойку за просроченный ремонт автовладелец в суде Бердска

Судебные разбирательства длились три года — со времени, когда покупатель автомобиля обнаружил перерасход моторного масла даже после того, как дилер заменил турбонагнетатель. Ремонт задержали на 27 дней. Суд посчитал, что истец слишком много требует.

Экспертиза в мае 2020 года определила рыночную стоимость BMW X6 xDrive30d на тот момент — 2 819 000 рублей

Бердский городской суд удовлетворил иск автомобилиста и общественной организации по защите прав потребителей к продавшему BMW X6 xDrive30d дилеру, который слишком долго ремонтировал дорогое авто цвета белый металлик.

Бердчанин купил автомобиль 2015 года выпуска в феврале 2017-го (первая продажа машины согласно ПТС произошла в апреле 2015-го). Но по истечении гарантийного срока — в июне 2017-го — в автомобиле был обнаружен недостаток. Автовладелец заметил повышенный расход моторного масла, обратился к дилеру ООО «ЭлитАвто Сибирь» и заплатил ему 12 809 рублей за ремонт.

Деньги позже возвращены хозяину авто, поскольку ремонт признан гарантийным. В соответствии с актом выполненных работ от 20 августа 2017 года дилер по гарантии заменил турбонагнетатель. Но через 2 месяца недостаток проявился вновь, в связи с чем автомобилист направил претензию дилеру и компании «Автотор». Тем не менее в январе 2018 года хозяин BMW X6 направил изготовителю претензию об отказе от автомобиля и возврате уплаченных за него денег «в связи с выявлением в автомобиле существенного недостатка по признаку повторности его проявления после проведения мероприятий по устранению». Однако деньги возвращены не были. Пришлось идти в суд.

Решением Бердского городского суда от 25 августа 2018 году с АО «Автотор» в пользу последнего покупателя взыскано 3 150 000 рублей — цена машины. Судом установлено, что автомобиль находился в ремонте у дилера ООО «ЭлитАвто Сибирь» 72 дня – со 2 ноября 2017 по 12 января 2018 года, что превышает установленные законом предельные сроки ремонта в 45 дней. За просрочку в 27 дней хозяин БМВ потребовал 352 890 рублей, но ему отказали. Позже размер неустойки за нарушение сроков ремонта автомобиля увеличили 1 058 670 рублей, исходя из стоимости машины в 3 921 000 рублей. А потом уточнили исковые требования, обозначив 761 130 рублей в виде неустойки за просроченный ремонт.

Представитель ответчика ООО «ЭлитАвто Сибирь» в судебное заседание не явился, но просил рассмотреть дело в его отсутствие, представив в суд отзыв, в котором просит отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Решением Бердского городского суда от 25 сентября 2018 года был признан обоснованным отказ истца от договора купли-продажи автомобиля с АО «Автотор» и взыскана стоимость автомобиля в размере 3 150 00 рублей, а также штраф в размере 837 500 рублей. Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 31 января 2019 года решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

10 апреля 2019 года Бердский горсуд в пользу истца с АО «Автотор» взыскал неустойка за нарушение срока возврата уплаченной за автомобиль денежной суммы за период с 26 января 2018-го по 3 февраля 2019 года (369 дней) в размере 400 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф за несоблюдение требований в досудебном порядке в размере 100 000 рублей.

Также согласно информации, имеющейся на официальном сайте Бердского городского суда Новосибирской области, истцом подано еще одно заявление к АО «Автотор», возбуждено гражданское дело.

«Многочисленные исковые заявления по однородным требованиям свидетельствуют о том, что реальной целью истца является не защита нарушенного права и его справедливое восстановление, а извлечение материальной выгоды и причинение значительного материального ущерба АО «Автотор» и ООО «ЭлитАвто Сибирь», — сказано в судебном решении.

В совокупности по всем исковым заявлениям, помимо стоимости автомобиля, истец получил 1 357 500 рублей, что соответствует 40% стоимости автомобиля.

«Попытки истца взыскать дополнительные денежные средства вызваны недобросовестным поведением и являются злоупотреблением правом. Данное обстоятельство может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований истца», сделал выводы судья.

Кроме того, размер неустойки истец посчитал не по той сумме, которую от заплатил за БМВ, а по первоначальной цене — 3 921 000 рублей, «что является неправомерным и необоснованным». И за другой период.

«Решением Бердского городского суда от 10.04.2019 года в пользу истца была взыскана неустойка за нарушение срока возврата уплаченной за автомобиль денежной суммы за период с 26 января 2018 года по 03 февраля 2019 года (369 дней) в размере 400 000 рублей. Изначально размер неустойки был рассчитан истцом и предъявлен ко взысканию также в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей». В настоящем же случае период просрочки со стороны ответчика составляет всего 27 дней, что в 13,7 раз меньше, чем период просрочки, равный 369 дням. При такой ситуации предъявление истцом требования о взыскании неустойки, размер которой практически в три раза превышает размер ранее взысканной неустойки, является необоснованным и чрезмерно завышенным», — посчитал суд.

Экспертиза в мае 2020 года определила рыночную стоимость BMW X6 xDrive30dна тот момент — 2 819 000 рублей. Таким образом, размер неустойки составляет 761 130 рублей.

При таких обстоятельствах суд считает требование о взыскании неустойки обоснованным и подлежащим удовлетворению. Довод представителя истца о том, что размер неустойки следует рассчитывать от стоимости автомобиля, по которой его приобрел первый покупатель (3 921 000 рублей), суд считает несостоятельным, основанным на неправильном понимании норм права.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования «Ауриса» и автовладельца. И взыскал с ООО «ЭлитАвто Сибирь» в пользу автовладельца неустойку за нарушение срока ремонта автомобиля BMW X6 xDrive30d в размере 200 000 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 25 000 рублей, а в пользу «Ауриса» — штраф 25 000 рублей.

— В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать, — решил суд.

справка

-При определении размера взыскиваемой неустойки необходимо учитывать, что неустойка по своему существу является способом обеспечения исполнения обязательств должником и не должна служить средством обогащения кредитора. Требуемый истцом размер компенсации свидетельствует о её явной несоразмерности существу нарушенного обязательства. Взыскание неустойки в заявленном размере не отвечает принципам разумности и справедливости. Неустойка, о взыскании которой просит истец, по сути своей является штрафной санкцией за неправомерные действия ответчика.

-В соответствии с п. 1 ст. 20 Закона «О защите прав потребителей», если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.

-Согласно п. 1 ст. 23 Закона «О защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

-Цена товара определяется, исходя из его цены, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было.

-Согласно п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

-В п. 1 ст. 23 Закона «О защите прав потребителей» четко и однозначно указано, что цена товара определяется на день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

-Согласно п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел о защите прав потребителей» размер подлежащей взысканию неустойки (пени) в случаях, указанных в статье 23, пункте 5 статьи 28, статьях 30 и 31 Закона о защите прав потребителей, а также в случаях, предусмотренных иными законами или договором, определяется судом исходя из цены товара (выполнения работы, оказания услуги), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, исполнителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) на день вынесения решения.

-Применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

-В соответствии с п. 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 АПК РФ).

-Если уменьшение неустойки допускается по инициативе суда, то вопрос о таком уменьшении может быть также поставлен на обсуждение сторон судом апелляционной инстанции независимо от перехода им к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (части 1 и 2 статьи 330 ГПК РФ, части 1 и 2 статьи 270 АПК РФ).

-Из «Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг» (утв. Президиумом ВС РФ 17.10.2018) следует, что в абзаце втором п. 34 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. N 17 разъяснено, что применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

-Аналогичные положения, предусматривающие инициативу ответчика в уменьшении неустойки (штрафа) на основании данной статьи, содержатся в п. 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в котором также разъяснено, что заявление ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

-Исходя из смысла приведенных выше правовых норм и разъяснений, а также принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ) размер неустойки (штрафа) может быть снижен судом на основании ст. 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, поданного суду первой инстанции или апелляционной инстанции, если последним дело рассматривалось по правилам, установленным ч. 5 ст. 330 ГПК РФ.

-Более того, помимо самого заявления о явной несоразмерности штрафа последствиям нарушения обязательства, ответчик в силу положений ч. 1 ст. 56 ГПК РФ обязан представить суду доказательства, подтверждающие такую несоразмерность, а суд — обсудить данный вопрос в судебном заседании и указать мотивы, по которым он пришел к выводу об удовлетворении указанного заявления.

-В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

-Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

-Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 14.03.2001г. №80-О гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Не ограничивая сумму устанавливаемых договором неустоек, ГК Российской Федерации вместе с тем управомочивает суд устанавливать соразмерные основному долгу их пределы с учетом действительного размера ущерба, причиненного стороне в конкретном договоре. Это является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, — на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

-Гражданским законодательством предусмотрена неустойка в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

-Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанного критерия отнесена к компетенции суда и производится им по правилам ст.67 ГПК РФ, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела. При этом суд обязан установить баланс применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба.