79 млн рублей выделили на первый этап строительства нового стадиона «Авангард» в Бердске

К 2024 году новый стадион получит две площадки для футбола и регби, оборудованные современными раздевалками, душевыми, тренерскими.

В 2020 году на месте будущего стадиона ведутся работы по подготовке территории

79 млн рублей направлены на первый этап строительства нового стадиона «Авангард» в Бердске. Об этом сообщила на оперативном штабе со СМИ начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

— Строительством занимается областной УКС. Денежные средства разделены на 2 года. Пока будет 1 этап, который включает в себя укладку зеленого поля, беговых дорожек и др.,- прокомментировала Светлана Васильевна 5 августа.

В 2020 году на месте будущего стадиона ведутся работы по подготовке территории. Роятся котлованы.

Напомним, ранее сообщалось, что при активной поддержке депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области от Бердска к 2024 году «Авангард» получит 2-е площадки для футбола и регби, оборудованные современными раздевалками, душевыми, тренерскими в подтрибунных помещениях и собственную удобную парковку, для приема большого количества спортсменов при проведении соревнований.

Также было заявлено, что техническое задание обсчитали и строительство обойдется примерно в 150 млн рублей.