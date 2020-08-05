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79 млн рублей выделили на первый этап строительства нового стадиона «Авангард» в Бердске

14:15 05.08.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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К 2024 году новый стадион получит две площадки для футбола и регби, оборудованные современными раздевалками, душевыми, тренерскими.

79 млн рублей выделили на первый этап строительства нового стадиона «Авангард» в Бердске
В 2020 году на месте будущего стадиона ведутся работы по подготовке территории

79 млн рублей направлены на первый этап строительства нового стадиона «Авангард» в Бердске. Об этом сообщила на оперативном штабе со СМИ начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

— Строительством занимается областной УКС. Денежные средства разделены на 2 года. Пока будет 1 этап, который включает в себя укладку зеленого поля, беговых дорожек и др.,- прокомментировала Светлана Васильевна 5 августа.

В 2020 году на месте будущего стадиона ведутся работы по подготовке территории. Роятся котлованы.

Напомним, ранее сообщалось, что при активной поддержке депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области от Бердска к 2024 году «Авангард» получит 2-е площадки для футбола и регби, оборудованные современными раздевалками, душевыми, тренерскими в подтрибунных помещениях и собственную удобную парковку, для приема большого количества спортсменов при проведении соревнований.

Также было заявлено, что техническое задание обсчитали и строительство обойдется примерно в 150 млн рублей.

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От редакции

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Аноним, 05 августа 2020 14:38
Да только в 2020 году работы подготовительные не ведутся, как в 2019 году сняли асфальт, так и стоит все... Хотелось бы чтобы такие проекты быстрее реализовывались, а не 5 лет...
Аноним, 05 августа 2020 15:14
А зачем?Кто будет туда ходить? У нас много спортсменов выросло? Мы вот на уралах ездили,на деревяшках катались,на траве боролись,сетку для волейбола на свои заработанные покупали. И очень многие имеют КМС,МС и т.д.А уж разрядников каждый второй. И мы не просили и не орали на весь город,потому что по настоящему любили спорт, продолжаем заниматся физкультурой без резиновых дорожек снятых за 150 р/час.

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