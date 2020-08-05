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Ущемляют права пассажиров ваучеры вместо денег за авиабилеты в закрытые из-за COVID-19 страны, заявила ФАС

15:15 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Авиакомпании продают авиабилеты на рейсы в страны, авиасообщение с которыми в настоящее время отсутствует. По мнению ФАС России, это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет.

Ущемляют права пассажиров ваучеры вместо денег за авиабилеты в закрытые из за COVID 19 страны, заявила ФАС
ФАС прокомментировала сообщения о продаже авиабилетов в страны, с которыми нет сообщения

Российские авиакомпании продают билеты в страны, авиасообщение с которыми временно приостановлено, и это может ущемлять интересы пассажиров, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующее письмо ведомство направило в Минтранс.

«В соответствии с поступающими в ведомство обращениями граждан и по информации СМИ, авиакомпании продают авиабилеты на рейсы в страны, авиасообщение с которыми в настоящее время отсутствует. По мнению ФАС России, это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры, — отмечает ФАС. — Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний».

Источник ТАСС в авиаотрасли пояснил, что у Минтранса и Росавиации нет полномочий запрещать или разрешать продажу авиабилетов.

«Де-юре авиакомпании не нарушают законодательство. Они отдельные хозяйствующие субъекты, которые ведут свою коммерческую деятельность самостоятельно. Разрешить продажу или запретить продажу авиабилетов ни Минтранс, ни Росавиации не имеют права. А факт возможного мошенничества может быть доказан только теми ведомствами, в компетенцию которых входят такие полномочия», — отметил собеседник агентства.

30 июля Общероссийское объединение пассажиров попросило руководителя Росавиации Александра Нерадько запретить «Аэрофлоту» продавать авиабилеты в те страны, с которыми у России на данный момент нет разрешения на регулярное и чартерное авиасообщение.

В начале июля правительство утвердило постановление, согласно которому авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за билеты.

С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с рядом стран и открыла полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию.

Источник: ТАСС

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