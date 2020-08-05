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«Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?»: Ищут «нормальных» мужей жительницы Бердска

15:00 05.08.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Я вот тоже давно задаюсь таким вопросом, а потом как подумаю и сразу легче становится. Нафиг оно вам надо — носки, штаны и прочие капризы, — пошутила другая жительница города.

Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?: Ищут нормальных мужей жительницы Бердска
Не нравятся парни, красящие волосы, жительницам Бердска
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?: Ищут нормальных мужей жительницы Бердска

«Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?»: Ищут «нормальных» мужей жительницы БердскаОргазма не будет: Самое ужасное время для секса назвал ученыйЕщё 133 новостей

Не может найти «нормальных» мужчин женщина в Бердске. Она написала в социальной сети пост ВКонтакте в группе «Подслушано Бердск». Ее возмутили те молодые люди, которые красят волосы и сидят в соцсетях. В ответ ей откликнулись многие, но больше тех, кто не красит волосы.

— Мужчины, что с вами стало? Где прежние мужики, которые работают, кормят семью, а не красят волосы? На улицу идешь даже познакомиться не с кем, все тут сидят и грязью поливают всех. Где мужчины нормальные, свободные проводят вечера? — написала девушка.

— Курсируем по местности — отвечают парни.

— 2 августа крашеных не было на улицах, — подметила другая бердчанка ей в ответ.

— На работе, — ответил другой парень.

— На работе «херачат» с утра до вечера, — также отметил следующий.

— Автор, я вот тоже давно задаюсь таким вопросом, а потом как подумаю и сразу легче становится. Нафиг оно вам надо — носки, штаны и прочие капризы, — пошутила другая жительница Бердска.

— С таким набором грамматических ошибок… Отсюда следует лишь то, что нормальным мужчинам с вами нечего обсудить, ибо нормальный мужчина зачастую умён, вот и всё, — гордо подметил следующий молодой человек.

— Нормальные с семьёй, свободные волосы красят, — заявил другой.

— Приходи каждое утро на вокзал к электричкам или вон за того таксиста. Из Новосибирска. Он не окучен судя по всему и нормальный мужик¸- заявил еще один.

— Занятые они уже, — разочаровал девушку еще один.

— Да тут мы, тут… — обрадовал другой.

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