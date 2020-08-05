«Так совпало»: Дела расчленителей вдовы рэпера Картрайта и историка Соколова ведет один адвокат

Сергей Лукьянов добавил, что взялся бы за это дело даже при других обстоятельствах. Кроме того, он признался, что в последнее время чаще сталкивался с экономическими делами.

Адвокат признался, что в последнее время чаще сталкивался с экономическими делами

Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова, объяснил причину своего участие в деле вдовы рэпера Энди Картрайта, которая обвиняется в жестоком убийстве мужа.

«Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело. Где-то я уже читал, что у меня специализация по делам с расчленением. Это не так. Просто так совпало», — пояснил юрист в интервью «Газете.Ru».

Он добавил, что взялся бы за это дело даже при других обстоятельствах. Кроме того, адвокат признался, что в последнее время чаще сталкивался с экономическими делами. «Это не мой выбор, я сам дела не ищу», — заключил собеседник издания.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жену музыканта Марину Кохал. Ее арестовали на два месяца, до 30 сентября. Защита Кохал настаивала на том, чтобы женщину отправили под домашний арест.

Источник: gazeta.ru