Вытащили пулю из сердца 10-летнего мальчика медики в Астрахани

Маленького пациента сняли с аппарата ИВЛ. К счастью, у ребёнка есть возможность восстановиться. Сейчас он может самостоятельно есть и пить.

Ребёнок получил пулю в грудь из пневматического оружия

Десятилетнего мальчика экстренно прооперировали вечером 3 августа этого года в Областной детской клинической больнице имени Силищевой. Ребёнок получил пулю в грудь из пневматического оружия, и она застряла в сердце. Счёт жизни шёл на минуты.

На помощь медикам пришли кардиохирурги из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Мальчику провели операцию, которая длилась час. Врачи смогли извлечь пулю и остановить кровотечение. Утром маленького пациента сняли с аппарата ИВЛ. К счастью, у ребёнка есть возможность восстановиться. Сейчас он может самостоятельно есть и пить.

Специалисты оценивают состояние мальчика, как тяжёлое стабильное, угрозы жизни нет. Через 2



недели его планируют выписать домой, чтобы подросток смог отпраздновать свой день рождения дома в кругу семьи.

Источник: astrakhan-24.ru