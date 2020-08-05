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«Если в этом году работы не стартовали, ничего страшного нет»: Ремонт ул. Черемушной по нацпроекту перенесли на 2021 год в Бердске

14:40 05.08.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Ремонт дорог продолжится. Работы будут идти и в районе железнодорожного вокзала.

Если в этом году работы не стартовали, ничего страшного нет: Ремонт ул. Черемушной по нацпроекту перенесли на 2021 год в Бердске
Основные магистрали и улицы Бердска находятся в программе БКД

Новосибирская область не обижала Бердск и не забирала деньги, а добавляла их. Об этом стало известно во время визита Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Бердск.

Одним из ключевых моментов, поднятых во время пресс-конференции со СМИ стал вопрос о капитальном ремонте дорог, в частности ул. Черемушная. Дорога на ул. Черемушную, по словам местных жителей, находится в убитом состоянии.

Андрей Травников заверил, что иногда приходится корректировать планы, но это не значит, что проект по ремонту дорог в Бердске исключили совсем.

— И основные улицы Бердска, и Бердское шоссе и многие другие магистрали Новосибирской агломерации находятся в программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если сейчас проехать по Бердску, то найдется ещё ни одна улица, которая требует ремонта и до которой дорожники не дошли. Тем не менее, ещё раз подтверждаю, что всё основные магистрали и улицы Бердска в программе находятся. Конечно, иногда приходится корректировать планы. В основном, это связано с подготовкой документации. Требования по качеству работ сегодня очень высокие, и всё начинается именно с подготовки качественных проектных решений. И если в этом году по каким-то объектам работы в Бердске не стартовали, то ничего в этом страшного нет. Это не значит, что проект выбросили совсем. Ещё раз повторяю: программа продолжится и в следующем году. И всё объекты, которые по Бердску запланированы, будут отремонтированы,- прокомментировал Андрей Александрович 4 августа.

Также Андрей Травников отметил, что работы будут идти и в районе железнодорожного вокзала Бердска.

Напомним, что ранее вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что в 2020 году планируется начать капитальный ремонт ул. Боровая ( ул. Лунная до ул. Черемушная) и ул. Черемушная (от ул. Боровая до микрорайона «Раздольный»). Стоимость планируемых работ составит 240 млн. рублей.

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