Ещё целый год предстоит ездить автомобилистам Бердска по убитой Черёмушной

Обещанный на 2020-й капремонт улицы Черёмушная пойдёт «по этапам» БКАД, но только в следующем году.
Печально, но в этом году осуществить работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» на улице Черёмушной — от торгового центра Микрорайона до микрорайона Раздольный — властям Бердска так и не удалось.
Напомним, что весть о том, что Бердск и Искитим «вылетели» из нацпроекта БКАД в 2020 году, потеряв на двоих 200 миллионов рублей, распространило 21 апреля официальное издание Законодательного собрания Новосибирской области «Ведомости».
— За предыдущие три года реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) (2017–2018 гг.) и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2019 г.), Искитим и, особенно, Бердск чаще других муниципалитетов отмечались не в лучшую сторону — как в плане качества работ, так и сроков их выполнения. Но в этом году власти этих двух городов «отличились» особо: не успев подготовить проектно-сметную документацию, Бердск лишился более 105 миллионов на ремонт дорог, а Искитим около 100 миллионов.
В настоящее время деньги, предназначенные на ремонт по БКАД улицы Черёмушной, которые потерял наш муниципалитет, успешно осваиваются по ремонту трёх участков Бердского шоссе, — писал со ссылкой на наших областных коллег сайт «Свидетель» 5 июля.
Ранее, 25 июня, на пресс-конференции с журналистами Бердска начальник УЖКХ Максим Совбанов высказался и по поводу «вылета» нашего города из БКАД-2020 и по вопросу, что там с ремонтом Черёмушной сказал:
— Я не могу принять формулировки: «вылетел из программы», Бердск не вылетел из программы БКАД-2020, просто есть определённые задачи, которые необходимо решить в самые кратчайшие сроки для того, чтобы реализовывать проект капремонта улицы Черёмушной всё-таки в этом году. В планах ремонт Черёмушной по БКАД у нас ещё значится. Планируется отремонтировать её от Раздольного до улицы Боровая, включая «кольцо» у Торгового центра Микрорайона. Предварительно определён объём финансирования – порядка 150 млн.
Однако назвать точную дату начала ремонта Максим Флюрович так и не смог. Он объяснил это так:
— В данный момент вопросы эти прорабатываются, в том числе с финансированием. Поэтому категоричного ответа на вопрос «Когда начнётся ремонт?» я дать не могу.
Точку над «i» по вопросу капремонта Черёмушной поставил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на вчерашней пресс-конференции с журналистами в Микрорайоне Бердска. На резкий вопрос корреспондента «Свидетеля» о том, почему областные чиновники «кинули» бердчан с долгожданным ремонтом улицы Черёмушной, единственной из обещанных на этот год по программе БКАД, и перенаправили деньги на ремонт других автомагистралей, губернатор, пожурив корреспондента за некорректную лексику, ответил дословно следующее:
— На самом деле и основные улицы Бердска, и Бердское шоссе, и многие другие автомагистрали новосибирской агломерации находятся в программе «Безопасные и качественные автодороги». Хотя, безусловно, я с вами соглашусь, что в Бердске найдётся не одна улица, которая требует ремонта, но дорожники до него пока не дошли. И тем не менее, подтверждаю, что все основные улицы Бердска — в этой программе находятся.
Конечно, в процессе приходится корректировать планы — что-то приближать, что-то смещать — в основном это связано с подготовкой документации, так как требования по качеству сейчас очень высокие, поэтому всё начинается с качественной подготовки проектных решений. И если в этом году в Бердске вдруг какие-то объекты не стартовали, то в этом нет ничего страшного — это не значит что её — улицу — выбросили из нацпроекта вовсе.
Ещё раз повторю, это значит, что программа продолжится в следующем году и все объекты, которые запланированы в этом году, будут отремонтированы.
Поэтому использовать такие термины, как Бердск «обидели», «швырнули», и область «забрала деньги», я бы вам не советовал. Мы не забираем, а добавляем, — подчеркнул губернатор.
Остаётся добавить, что практически одновременно с приездом Андрея Травникова в наш город и его заявлением 4 августа на сайте администрации Бердска появилась запись следующего содержания:
— Дорогу на улице Черемушная начнут поэтапно ремонтировать с 2021 года в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Надеемся, что к будущему году проектировщики и чиновники, занимающиеся ремонтом дорог нашего города, отнесутся к ремонту Черёмушной по нацпроекту более ответственно, нежели в году нынешнем.
Источник: svidetel24.info