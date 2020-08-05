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Бейрут объявлен районом бедствия в Ливане после мощного взрыва селитры

14:29 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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В городе введен режим ЧП на две недели.

Бейрут объявлен районом бедствия в Ливане после мощного взрыва селитры
Бейрут объявлен районом бедствия

Столица Ливана объявлена районом бедствия после мощного взрыва в морском порту Бейрута, в городе вводится на две недели режим чрезвычайного положения. Об этом объявлено во вторник по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны (ВСО) Ливана, которое прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна.
«Совет обороны принял решение объявить Бейрут районом бедствия и ввести в городе с 4 по 18 августа режим чрезвычайного положения», — говорится в документе, распространенном пресс-службой главы государства.

ВСО создал также специальную комиссию по расследованию чрезвычайного происшествия, доклад которой должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней. Выступая на заседании ВСО, премьер-министр Хасан Диаб заявил, что все виновные в случившейся трагедии будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. «Абсолютно неприемлемо, что на протяжении шести лет в порту хранилось на складе 2 750 тонн нитрата аммония и со стороны портовых властей не принималось никаких профилактических мер», — заявил он.

По словам Диаба, правительство направит сейчас все усилия на спасение людей и поиски погибших под обломками разрушенных построек в порту.

Источник: ТАСС

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