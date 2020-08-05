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Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького

15:13 05.08.2020
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Хотелось бы опять поднять вопрос об участке улицы. Обещания не выполняются.

В рубрику «Сообщи сои новости» написала Светлана:

Хотелось бы опять поднять вопрос об участке улицы Горького. Обещания не выполняются и добавилась новая яма со щебнем. Фото ниже. Если это возможно, то спасибо за содействие.

Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького
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