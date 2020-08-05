Фото: Появилась новая яма с щебнем на ул. Горького

Хотелось бы опять поднять вопрос об участке улицы. Обещания не выполняются.

В рубрику «Сообщи сои новости» написала Светлана:

Хотелось бы опять поднять вопрос об участке улицы Горького. Обещания не выполняются и добавилась новая яма со щебнем. Фото ниже. Если это возможно, то спасибо за содействие.