Магнитная буря настигнет 10 августа 2020 метеозависимых: как сгладить последствия удара и заранее подготовиться

В это время возможны перепады настроения, скачки артериального давления общее недомогание.

Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Август 2020 года не станет исключением, сильных магнитных бурь в этом месяце будет несколько. Следующая буря прогнозирует уже 10 августа. Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны перепады настроения, скачки артериального давления общее недомогание. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям в августе 2020 года