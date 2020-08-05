Магнитная буря настигнет 10 августа 2020 метеозависимых: как сгладить последствия удара и заранее подготовиться

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.
Август 2020 года не станет исключением, сильных магнитных бурь в этом месяце будет несколько. Следующая буря прогнозирует уже 10 августа. Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны перепады настроения, скачки артериального давления общее недомогание. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.
Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям в августе 2020 года
- Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
- снижение стресов;
- употребление не менее 2 литров воды в день;
- умеренные физические нагрузки.
- В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
- Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.
В прошлом месяце многие люди поделились своими способами облегчения состояния в дни возмущенного геомагнитного поля:
-Пью воду, Валидол.
-Активная половая жизнь в промежутках с работой,но отказался от спорта в дни магнитных бурь.
-Я стараюсь исключать физ.нагрузки,пересматриваю меню. А также при себе имею лекарства от давления, для сердца. Хочу заметить, что Google предоставляет подробную информацию по магнитным бурям.
-Я глотаю ст.ложку настойки блярышника и запиваю водой или то же самое настойки пиона.
-Помогает посильная работа на даче и вообще стараюсь больше бывать на свежем воздухе.
-Стараюсь не перегружать себя работой по дому. Отдыхать на диване и смотреть добрые старые фильмы.