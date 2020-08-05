4 способа узнать пол будущего ребенка без УЗИ

Сегодня пол еще не рожденного ребенка, который находится в утробе матери, можно определить, пройдя УЗИ (ультразвуковое исследование). Но что, если вы не хотите делать УЗИ? Как быть? Воспользуемся методами из СССР.

Часто о том, кто родится мальчик или девочки, можно было определить по поведению беременной

Для того, чтобы узнать, кто родится: мальчик или девочка, — будущие мамы использовали самые различные методы. И часто эти методы срабатывали. По каким признакам предугадывали пол ребенка?

Форма и состояние тела

Чаще всего пол еще не рожденного малыша определяли по животу беременной. Так, если живот был выпирающий («острый») – следовало ожидать мальчика. Если форма живота была округлой, или расплывчатой – это указывало на рождение девочки.

И был еще один способ – довольно таки неплохой: чтобы заранее узнать о половой принадлежности не рожденного малыша, находящегося в утробе матери, надо было посмотреть на цвет сосков на женской груди. Светлые соски светлого цвета предвещали рождение мальчика, а темные – девочки.

Определение по лицу

Советские мамы определяли пол будущего ребенка по состоянию кожи на своем лице. Если лицо укрывалось сыпью, красными пятнами, или на нем вдруг появлялись преждевременные морщины – следовало ждать рождения девочки. Объяснялось это той простой причиной, что девочка якобы забирает у мамы часть женской красоты. Если же лицо у беременной оставалось без изменений – следовало ждать мальчика.

Гастрономические пристрастия

О предстоящем рождении девочки или мальчика говорили и гастрономические предпочтения мамы. Если беременная женщина употребляла много мяса – следовательно, она ждала мальчика. Если же она кушала много овощей и фруктов, но не отказывалась и от мясных продуктов, следовало ожидать появления на свет девочки.

А еще беременные женщины, которые сильно любили сладости, молочные и кисломолочные продукты, (кефир, ряженка, творог), могли рассчитывать на появление на свети дочери.

Определить пол будущего ребенка по поведению беременной женщины

Часто о том, кто родится мальчик или девочки, можно было определить по поведению беременной. Выступающая величаво, будто пава, беременная женщина точно носила в себе девочку. Об этом говорила ее плавная, грациозная походка. И наоборот, если женщина в положении становилась неуклюжей и неповоротливой, на свет должен был появиться мальчик.

Источник: rsute