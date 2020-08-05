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Труп унесенной течением горной реки туристки из Москвы нашли на Алтае

18:02 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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При прохождения водного маршрута на реке Шавла в Кош-Агачском районе перевернулся катамаран. 3-летняя женщина пропала. СК выясняет, были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.

Труп унесенной течением горной реки туристки из Москвы нашли на Алтае
Сплав по алтайской реке был организован компанией из Москвы «Эксперт Ривер»

Процессуальную проверку проводят следственные органы Республики Алтай по факту гибели в горной реке Шавла туристки из Москвы.

Как сообщают «Новости Горного Алтая»,  1 августа в ходе прохождения водного маршрута на реке Шавла в Кош-Агачском районе перевернулся катамаран. Течением унесло женщину 1983 года рождения. 2 августа тело погибшей было обнаружено.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай, сплав по реке Шавла осуществляла группа туристов из 14 человек. Тело 36-летней женщины, которая утонула из-за перевернувшегося катамарана, обнаружили сами туристы, которые сообщили о происшедшем в МЧС по Республике Алтай и в следственные органы.

Следователи установили, что сплав был организован компанией из Москвы «Эксперт Ривер», им руководил директор компании. Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы.

Сейчас следствие выясняет, что явилось причиной трагического происшествия, были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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