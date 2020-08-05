Труп унесенной течением горной реки туристки из Москвы нашли на Алтае

Процессуальную проверку проводят следственные органы Республики Алтай по факту гибели в горной реке Шавла туристки из Москвы.
Как сообщают «Новости Горного Алтая», 1 августа в ходе прохождения водного маршрута на реке Шавла в Кош-Агачском районе перевернулся катамаран. Течением унесло женщину 1983 года рождения. 2 августа тело погибшей было обнаружено.
Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай, сплав по реке Шавла осуществляла группа туристов из 14 человек. Тело 36-летней женщины, которая утонула из-за перевернувшегося катамарана, обнаружили сами туристы, которые сообщили о происшедшем в МЧС по Республике Алтай и в следственные органы.
Следователи установили, что сплав был организован компанией из Москвы «Эксперт Ривер», им руководил директор компании. Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы.
Сейчас следствие выясняет, что явилось причиной трагического происшествия, были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.