Должен 45 млн рублей бюджету экс-замглавы Бердска Евгений Мартьянов. За 6 лет он выплатил всего 625 тыс.

Приставы наложили арест на его огнестрельное оружие и несколько банковских счетов в счет долга. Его осудили за присвоение бюджетных средств. Но в 2014 году экс-чиновник вышел по УДО прямо из СИЗО.

Евгений Мартьянов все еще должен бюджету Бердска

Заплатил только 625 тысяч рублей ущерба экс-замглавы Бердска Евгений Мартьянов из 46 млн рублей штрафа. Приставы наложили арест на его огнестрельное оружие и несколько банковских счетов в счет долга. Напомним, бывший вице-мэр Мартьянов признан виновным в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств. Экс-чиновник нанес бюджету Бердска ущерб в размере 46 млн рублей, признал суд. Приставы наложили арест на его огнестрельное оружие и несколько банковских счетов в счет долга. Но Мартьянов до колонии так и не доехал — вышел из СИЗО по УДО раньше срока. Ранее он не платил ни «копейки».

Ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам: на 5 августа 2020 года составляет 45374540.10 руб. Эта информация содержится на сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Предыстория

Бывшего вице-мэра Евгения Мартьянова обвиняли в превышении должностных полномочий при заключении договора с фирмой «Гид-Аудит» и оплате их услуг на 23 млн рублей (они смогли вернуть в УК ЖКХ, работу которой курировал Мартьянов, 93 млн рублей излишне уплаченного НДС). Кроме того, установлено, что экс-чиновник в 2007 году приобрел в банке 50 векселей на сумму 45 млн рублей, 30 из этих ценных бумаг присвоил. А потом через своих подчиненных и знакомых обналичил. По решению суда, Евгений Валерьевич был приговорен к 5 годам лишения свободы, но 21 июня 2014 года он вышел раньше срока по УДО.

Также напомним, что ему запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя власти — государственной и муниципальной. Ему также не разрешается работать в госкорпорациях и Вооруженных силах РФ. Мартьянову не запрещено заниматься бизнесом.

Евгений Мартьянов не одинок в обязательствах перед государством. Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осужденный за коррупционные преступления 2013 года экс-мэр Бердска Илья Потапов может не рассчитаться по штрафу в размере 500 млн рублей, который присудили ему вместе с 10 годами лишения свободы, и за 8680 лет.

«Курьер. Среда. Бердск» также выяснил, сколько времени будет выплачивать полумиллиардный штраф за коррупционные преступления бывший вице-мэр Бердска Владимир Мухамедов. Его суд приговорил к 9 годам лишения свободы вместе с подельником — экс-главы города Ильи Потапова. Он отсидел 6.

Он также обязан выплатить 500 млн рублей. На его счета приставы уже обратили взыскание. Квартиру, которая является его единственным жильем изымать не имеют права. Однако, судя по данным УФССП, он является менее добросовестным плательщиком, нежели его бывший начальник.

Ели Владимир Ибрагимович будет отчислять по 2400 рублей в месяц, то рассчитается полностью за 173 века. А если платежи будут минимальными, погасить долг перед государством не удастся и за 1 млн 300 тыс. лет.

Всего 64 тыс. руб. выплатил из присужденных 500 млн руб. за вымогательство взятки отсидевший 6 лет и освобожденный по УДО экс-замглавы Бердска Владимир Мухамедов.