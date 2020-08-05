Пророчество можно услышать во сне в ночь на 6 августа

Сны в ночь с 5 на 6 августа могут сбыться, но только если вы сохраните их в тайне. Во сне можно услышать пророческие слова от высших сил. Такие сновидения часто показывают, что нужно завершить, желательно быстро.

Попробуйте задать вопрос Высшим силам, обязательно запишите свое сновидение сразу после пробуждения

Порой мы можем увидеть в этих снах наши страхи и переживания. А если вам снится что-то приятное и доброе, это значит, что в вашей личной жизни все в порядке.

Сны должны быть правильно истолкованы, и ваши чувства являются очень важной частью правильного понимания любого сна, особенно сегодня. Попробуйте задать вопрос Высшим силам, обязательно запишите свое сновидение сразу после пробуждения. Тщательно проанализируйте его, используя интуицию, потому что ответ может быть покрыт символами.

Источник: izvmor