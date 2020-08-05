Полгорода в руинах: без крова 300 тыс. человек оставил гигантский взрыв селитры в Бейруте

Ущерб от взрыва оценивается примерно в $3 млрд. Погибли свыше 100 человек, около 4 тыс. пострадали.

Около 300 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте

Взрыв, произошедший накануне днем в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории, сообщил в среду губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.

По сообщению западных СМИ, он также сказал, что 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается примерно в $3 млрд.

Во вторник серия взрывов прогремела в портовой зоне ливанской столицы, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной взрывов стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

При этом эксперты, опрошенные в среду агентством Associated Press, полагают, что взрывы произошли не только из-за аммиачной селитры, но и загоревшейся пиротехники.