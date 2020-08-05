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Обокрали коттедж бизнесмена Тинькова. Сам он лечится от лейкемии в Лондоне

18:30 05.08.2020 Фото: Википедии
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Неизвестный «отжал пластиковые двери» в доме в Москве, проник в помещение и вскрыл два сейфа. Похищено вещей более чем на 1 млн рублей.

Обокрали коттедж бизнесмена Тинькова. Сам он лечится от лейкемии в Лондоне
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о коттедже бизнесмена Олега Тинькова и его супруги Рины Восман.

Сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике, 2, поступило в полицию во вторник. Предположительно, хищение произошло 3-4 августа: неизвестный «отжал пластиковые двери», проник в помещение и вскрыл два сейфа.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Как пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах, об инциденте стало известно от горничной жены Тинькова.

«Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов (горничной. — Прим. ред.), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — заявил собеседник агентства.

Тиньков, борющийся с лейкемией, в начале июля в Лондоне перенес операцию по трансплантации костного мозга. Ему предстоят месяцы реабилитации.

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