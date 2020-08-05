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Сезон открыт: Резкий рост зараженных коронавирусом выявили в Турции

18:36 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Это связано с с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на курортах, уточнил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Сезон открыт: Резкий рост зараженных коронавирусом выявили в Турции
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter во вторник вечером.

За сутки в Турции было выявлено 1083 случая инфицирования коронавирусом нового типа.

«Впервые за последнее время разница (в числе случаев заражения коронавирусом) в двухдневной статистике настолько явно проявилась. Мы должны предотвратить тяжелые последствия этих контактов во время праздников и отдыха. Это наша ответственность принимать меры сообща», — отметил Коджа.

Министр ранее отмечал, что люди «в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха и во время празднования Курбан-байрама». По его словам, власти обеспокоены тем, что тенденция увеличения числа заболевших, зафиксированная ранее в некоторых турецких провинциях, может охватить всю страну.

Россия с 1 августа возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Пока что вылететь за рубеж можно только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 234 тыс., умерли 5 765 человек, выздоровел 218 491 пациент, передает ТАСС.

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