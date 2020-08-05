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Сокращает расходы на школы и больницы бюджет России

19:43 05.08.2020 Фото: vk.com
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Траты на образование здравоохранение за два года упадут на сотни миллиардов рублей. Увеличат финансирование лишь в 2023 году.

Сокращает расходы на школы и больницы бюджет России
Минфин предложил сократить расходы на медиков и учителей

Министерство финансов предложило сократить финансирование государственных программ «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения». Об этом сообщается в «Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

В ведомстве считают обоснованным уменьшение базовых бюджетных ассигнований в 2021 году на 65,7 млрд рублей (до 721,9 млрд). А в 2020 году – ещё на 71,6 млрд рублей.

Согласно документу, в 2021-2022 годах необходимо сократить финансирование развития образования. Базовые бюджетные ассигнования предлагается уменьшить в следующем году на 33,3 млрд рублей (до 355,2 млрд), в 2022 году − на 30,7 млрд.

Траты на развитие образовательной сферы предлагается увеличить на 10,5 млрд рублей в 2023 году. Минфин также предлагает увеличить расходы на программу «Социальная поддержка граждан».

Ранее сообщалось об инициативе ведомства, направленной на сокращение расходов на Госдуму и Совфед. Речь идет о 1,9 млрд рублей.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 05 августа 2020 19:58
Зато на войнушку расходы будут расти. Как в СССР в последние годы...
!!!, 05 августа 2020 20:18
Да,но в СССР кроме войнушки нас лечили и учили...
Аноним, 05 августа 2020 20:30
А как же новая Вовина конституция?!

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