Сокращает расходы на школы и больницы бюджет России

Траты на образование здравоохранение за два года упадут на сотни миллиардов рублей. Увеличат финансирование лишь в 2023 году.

Минфин предложил сократить расходы на медиков и учителей

Министерство финансов предложило сократить финансирование государственных программ «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения». Об этом сообщается в «Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

В ведомстве считают обоснованным уменьшение базовых бюджетных ассигнований в 2021 году на 65,7 млрд рублей (до 721,9 млрд). А в 2020 году – ещё на 71,6 млрд рублей.

Согласно документу, в 2021-2022 годах необходимо сократить финансирование развития образования. Базовые бюджетные ассигнования предлагается уменьшить в следующем году на 33,3 млрд рублей (до 355,2 млрд), в 2022 году − на 30,7 млрд.

Траты на развитие образовательной сферы предлагается увеличить на 10,5 млрд рублей в 2023 году. Минфин также предлагает увеличить расходы на программу «Социальная поддержка граждан».

Ранее сообщалось об инициативе ведомства, направленной на сокращение расходов на Госдуму и Совфед. Речь идет о 1,9 млрд рублей.