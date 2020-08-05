Медведи растерзали насмерть 11-летнего туриста в вольере. Людоедов застрелили

СК проводит проверку законности содержания диких животных на участке коммерческой организации, а также соблюдение условий безопасности их содержания.

В Сочи застрелили медведей, растерзавших 11-летнего ребенка

Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе правомерности содержания диких животных руководством коммерческой организации, а также соблюдения условий безопасности их содержания.

В пресс-службе следственного управления уточнили, что погибший ребенок не был из числа туристов. Источник в экстренных службах сообщил, что медведи после происшествия были застрелены.

Как сообщили «Кубанские новости», вечером 4 августа 2020 года 11-летний мальчик находился на улице Армавирской поселка Дагомыс. Этот земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя.

Ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на него, причинив ему множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненных ему повреждений.