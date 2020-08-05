С этой волшебной специей ваша кожа будет сиять

Куркума — это растение семейства имбирных, которое «пришло» к нам из Индии. В нем содержится много микроэлементов (железо, йод, кальций), витамины группы В и эфирные масла. Поговорим о косметических средствах с этим волшебным компонентом?

Этот компонент широко используют в косметологии

Куркума очень напоминает имбирь, но только на первый взгляд. Специя обладает антибактериальным, противоопухолевым и противовоспалительным эффектом. Кроме того, ускоряет регенерацию, улучшает кровообращение и нормализует обмен веществ.

Этот компонент широко используют в косметологии и кулинарии, но мы остановимся на первом пункте и разберем все «по полочкам». Готовы?

Свойства куркумы в косметике

Масло куркумы имеет желтоватый цвет (пигмент специи). Это один из сильных антиоксидантов, который применяют в уходе за тусклой, сухой и проблемной кожей (акне). Специя способна придать сияние, защитить от ультрафиолетовых излучений (SPF-фактор), осветлить пигментацию и помочь отрастить длинные волосы.

Будьте осторожны с использованием куркумы для очень чувствительной кожи. Она может вызвать покраснения.

Как распознать на этикетках

Куркуму широко используют в косметических средствах, особенно в солнцезащитных продуктах и масках по уходу за лицом и волосами. Есть очень много видов этого растения.

Куркума в домашней косметике

Можно купить, а легче — приготовить. Домашние маски с куркумой оказывают противовоспалительный и омолаживающий эффект на нашу кожу.

Куркума обладает сильным красящим эффектом (природный краситель).

Первое средство отлично подойдет для лечения прыщей и высыпаний. Глина (выберите свой тип в зависимости от проблемы) и специя смешиваются в равных пропорциях. Разбавьте смесь минеральной водой или молоком. Оставьте на десять минут и смойте. Не оставляйте такое средство на лице больше указанного времени, так как это может привести к аллергическим реакциям.

Еще один простой рецепт, который поможет осветлить пигментные пятна и выровнять тон лица. Вам понадобится чайная ложка куркумы и меда. Добавьте немного лимонного сока и нанесите на 10-15 минут. Смойте теплой водой и применяйте раз в неделю!

Попробуем?

Источник: hochu