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Сколько деревьев и каких пород высадит лесхоз в городском парке Бердска?

19:55 05.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Благоустройство в парке за 37 млн рублей должно завершится 31 августа. Первоначально лесхоз будет ухаживать за саженцами, поставит их на растяжки. Лысый парк должен вновь зашелестеть.

Сколько деревьев и каких пород высадит лесхоз в городском парке Бердска?
Высаживать деревья в парке будет «Бердский лесхоз», сообщил Андрей Юдинцев

Замдиректора «Бердского лесхоза» Андрей Юдинцев рассказал о планах по высадке деревьев в городском парке, где сейчас идет глобальная реконструкция.

Согласно договору, заключенному с подрядной организацией «РСУ-Сибирь», «Бердский лесхоз» высадит 431 дерево в городском парке, сообщили в пресс-центре мэрии.

Среди 14 пород деревьев будут ель, липа, береза, черемуха и тополь. Помимо высадки, специалисты лесхоза произведут первоначальную поливку и поставят крупные саженцы на растяжки. С весны 2021 года начнется агротехнический уход за растениями, но уже с лета поливку и уход будут осуществлять сотрудники парка под контролем специалистов лесхоза.

Директор управления капитального строительства Антон Антонов подчеркнул, что было бы не целесообразно «РСУ-Сибирь» заключать субподрядный договор с иной организацией на озеленение парка, когда в Бердске есть лесохозяйственная организация, которая уже занималась озеленением улиц Ленина и Лунной, имеет квалифицированных и заинтересованных в качественном озеленении парка специалистов.

Напомним, что благоустройство в городском парке за 37 млн должно завершится 31 августа. Пока же там разруха. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за 8 лет на парк потратили 100 млн рублей, но денег на туалет таки и не нашли.

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От редакции

Будет красиво в парке после реконструкции?

Аноним, 05 августа 2020 20:05
А зачем тополь? Может соскучились по аллергентному тополиному пуху?
Аноним, 05 августа 2020 20:07
Побольше елей, голубых елей. Это волшебные деревья! Просто завораживают своим сказочным видом.
горожанин, 05 августа 2020 21:40
Побольше липы,прекрасные деревья.Тополя если такие как на аллее у монумента морякам тоже здорово,красивые деревья,даже тополя мужской породы будет отлично,они не пушат как женские!

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