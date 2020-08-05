Сколько деревьев и каких пород высадит лесхоз в городском парке Бердска?

Благоустройство в парке за 37 млн рублей должно завершится 31 августа. Первоначально лесхоз будет ухаживать за саженцами, поставит их на растяжки. Лысый парк должен вновь зашелестеть.

Высаживать деревья в парке будет «Бердский лесхоз», сообщил Андрей Юдинцев

Замдиректора «Бердского лесхоза» Андрей Юдинцев рассказал о планах по высадке деревьев в городском парке, где сейчас идет глобальная реконструкция.

Согласно договору, заключенному с подрядной организацией «РСУ-Сибирь», «Бердский лесхоз» высадит 431 дерево в городском парке, сообщили в пресс-центре мэрии.

Среди 14 пород деревьев будут ель, липа, береза, черемуха и тополь. Помимо высадки, специалисты лесхоза произведут первоначальную поливку и поставят крупные саженцы на растяжки. С весны 2021 года начнется агротехнический уход за растениями, но уже с лета поливку и уход будут осуществлять сотрудники парка под контролем специалистов лесхоза.

Директор управления капитального строительства Антон Антонов подчеркнул, что было бы не целесообразно «РСУ-Сибирь» заключать субподрядный договор с иной организацией на озеленение парка, когда в Бердске есть лесохозяйственная организация, которая уже занималась озеленением улиц Ленина и Лунной, имеет квалифицированных и заинтересованных в качественном озеленении парка специалистов.

Напомним, что благоустройство в городском парке за 37 млн должно завершится 31 августа. Пока же там разруха. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за 8 лет на парк потратили 100 млн рублей, но денег на туалет таки и не нашли.