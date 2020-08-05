Довел до слез адвокат Евремова гражданскую жену погибшего в ДПТ: он усомнился в их совместном проживании 22 года

Эльман Пашаев на первом заседании суда по громкому уголовном делу по поводу представленных доказательств в виде фото, заявил, что их можно подделать. Ирина Стерхова, плача, покинула зал.

Адвокат Эльман Пашаев довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде довел до слез гражданскую супругу погибшего в смертельном ДТП с участием актера Ирину Стерхову.

Отмечается, что адвокат Стерховой, Вадим Никулин, настаивал на том, что хотя погибший не расторг брак со второй женой, на протяжении последних 20 лет он фактически проживал со Стерховой. В качестве доказательств юрист предоставил документы и фото.

В ответ на это Пашаев намекнул, что снимки могли быть сфальсифицированы. Он также отметил, что в любом случае официально Стерхова не принадлежит к числу родственников погибшего.

«Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла. <…> Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно», — цитирует Пашаева Пятый канал.

Стерхова потребовала от Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и покинула зал в слезах. В ходе заседания суд отказался признавать ее потерпевшей по уголовному делу.

Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.