Считаться с митингующими за Фургала придется государству, заявил лидер «Единой России» Медведев

Назвав тему резонансной, Дмитрий Медведев признал, что россияне имеют право на гражданскую позицию и в том, что хабаровчане ее активно выражают, ничего противоестественного нет.

Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев.

«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, это, так сказать, явление, с которым и государство должно определенным образом считаться», — констатировал Медведев на встрече с участниками кадрового проекта партии «ПолитСтартап» (трансляция велась на странице ЕР в сети Facebook), отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Хабаровском крае, где уже несколько недель продолжаются акции в поддержку Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов.

Назвав тему резонансной, Медведев признал, что россияне имеют право на гражданскую позицию и в том, что хабаровчане ее активно выражают, ничего противоестественного нет. При этом замглавы Совбеза подчеркнул, что гражданская позиция должна выражаться в соответствующих закону формах, передает РБК.

«А соответствуют закону сегодня такие формы проявления гражданской воли и реализации своих гражданских прав, которые не противоречат существующим санитарно-эпидемиологическим правилам», — напомнил Медведев.

По словам лидера «Единой России», при проведении массовых акций в этих условиях необходимо придерживаться принципа «не навреди», так как рост заболеваемости COVID-19 скажется на всех.

Отвечая на вопрос, почему претензии к Фургалу не возникали у правоохранительных органов во все предыдущие годы, в том числе и тогда, когда он был депутатом Госдумы, Медведев пояснил, что к губернаторам в России особое внимание.

«Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение. Никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта Федерации такие обвинения не предъявлялись. Это не означает, что он виновен. <…> Виновность определит суд. <…> Нужно понимать, что человек, который занял один из высоких постов, а должность губернатора очень высокая, становится объектом очень внимательного исследования. Если человек где-то что-то набедокурил в 90-е годы, а потом тихо на пенсии сидит, может, к нему меньше внимания будет. Но это не основание, если человек работал в Государственной думе, потом перешел на должность в исполнительной власти, для того, чтобы не применять ответственность при наличии необходимых оснований», — отметил Медведев.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года. На выборах он одержал победу над кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который руководил регионом с 2009 года. В начале и середине 2000-х Фургал возглавлял фирму по торговле лесоматериалами «ООО «Алькума», а затем компанию «ООО «МИФ-Хабаровск», занимавшуюся сбором лома черных металлов. Вступил в ЛДПР в 2005 году, а спустя два года стал депутатом Госдумы.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств в начале 2000-х годов 9 июля. В тот же день его доставили в Москву, где суд арестовал подозреваемого до 9 сентября.

В середине июля Следственный комитет заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона Михаила Дегтярева.