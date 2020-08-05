Экспертиза ДНК подтвердила: Ефремов сидел за рулем во время смертельного ДТП

На сработавших подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые принадлежат Ефремову, озвучили в суде. Кроме этого в его машине нашли гашиш и гашишное масло.

Ранее Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит

Экспертиза ДНК показала, что актёр Михаил Ефремов был за рулём своего автомобиля во время ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в центре Москвы. Это следует из материалов уголовного дела, оглашённых прокурором.

«На сработавших подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову», — цитирует Интерфакс гособвинителя.

Отмечается, что в его автомобиле были обнаружены гашиш и гашишное масло. При этом на изъятых из машины сумке, пакете и футболке, согласно экспертизе, не было следов наркотиков.

Ранее Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.

8 июня Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.