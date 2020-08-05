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Отдохнут в лагерях дети медиков из ковидных госпиталей в Новосибирской области

21:00 05.08.2020 Фото: vk.com
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Они смогут поехать в загородные лагеря осенью. На лето-2020 все новосибирские лагеря, в том числе в Бердске, полностью закрыты.

Отдохнут в лагерях дети медиков из ковидных госпиталей в Новосибирской области
Дети медиков смогут отдохнуть в лагерях в Новосибирской области осенью

Дети медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией на территории Новосибирской области, смогут поехать в оздоровительные лагеря осенью, об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка региона Надежда Болтенко.

Ожидается, что смены пройдут в октябре. Изначально ожидалось, что дети медперсонала отдохнут летом, но эпидемиологическая ситуация не позволила провести такие смены. Ожидается, что общая численность детей в таких лагерях составит 1,5- 1,7 тыс. человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области окончательно отменили сезон отдыха в детских оздоровительных лагерях. Постановление на эту тему подписал 4 августа губернатор Травников. Из-за высокой заболеваемости в регионе коронавирусом.

Путевки дадут, вероятно и детчм из Бердска, поскольку  на базе пульмонологического отделения бердской ЦГБ открыт госпиталь, где лечат коронавирусных больных.

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