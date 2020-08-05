Дожди с грозами после аномальной жары до +35 ожидаются в Бердске

К концу недели жара чуть-чуть спадет из-за дождливой погоды. В воскресенье вернется солнце. А с 10 августа снова зарядят дожди.

Бердчане скоро закроют пляжный сезон

Аномально жаркая погода до +35 градусов обещает сохраниться на территории Новосибирской области ещё на неделю. А с пятницы на фоне высокой пожароопасности 4 и 5 класса ожидаются грозы и дожди, сообщили в региональном управлении МЧС.

В четверг, 6 августа, в регион начнет возвращаться переменная облачность, но дождя еще не будет, а температура днем в отдельных районах области может подняться до аномальных +35.

В ночь на пятницу, 7 августа, станет немного прохладнее, до +17, а в течение дня по области уже ожидаются грозы и дожди. При этом дневная температура будет оставаться на уровне +25, +27 градусов. Примерно такая же погода ожидает жителей региона и в субботу, 8 августа.

А вот воскресенье, 9 августа, вновь обещает быть солнечным и очень жарким. Однако, уже в понедельник, 10 августа, в Бердск вновь вернутся дожди и грозы, которые могут задержаться в регионе на всю следующую неделю на фоне высоких температур.