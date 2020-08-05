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До и после взрыва: показали фото из космоса катастрофы в Бейруте

22:19 05.08.2020 Фото: Роскосмос
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5 августа объявлено в Ливане днем общенационального траура. В Бейруте ввели чрезвычайное положение. Свыше 100 погибших, 300 тыс. человек остались без крова. Полгорода стерто с лица земли.

До и после взрыва: показали фото из космоса катастрофы в Бейруте
До и после: последствия мощного взрыва в Бейруте показали из космоса

Роскосмос опубликовал фотографии последствий мощного взрыва в Бейруте. На верхнем снимке порт столицы от 4 ноября 2019 года. На второй фотографии видно, что город превращен в руины: здания уже так отчетливо не различаются, а также все на снимке приобрело однотонный цвет земли.

В результате взрыва 4 августа погибли более 100 человек, пострадали свыше 4000. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, порядка 300 тыс. человек остались без крова. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.

МЧС РФ развернет в городе мобильный госпиталь для помощи пострадавшим. В Ливан отправят пять самолетов с российскими специалистами.

5 августа объявлено в Ливане днем общенационального траура. В Бейруте ввели чрезвычайное положение.

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