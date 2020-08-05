8 раз горели дома в СНТ летом-2020, а в 2019 было 22 пожара

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий:

Пожарная безопасность в садовых обществах! В садовых обществах, расположенных на территории города Бердска за 7 месяцев 2020 года произошло 8 пожаров (в 2019 году — 22 пожара). За 7 месяцев 2020 на пожарах, произошедших в садовых обществах на территории г. Бердска погибших и травмированных не зарегистрировано (в 2019 году погиб 1 человек). С целью профилактики возникновения пожаров в садовых обществах отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску напоминает жителям о соблюдении требований пожарной безопасности:

— своевременно очищайте территорию, прилегающую к строениям, от сухой травы, мусора;

— не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений;

— эксплуатируйте только исправные отопительные печи;

— постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно устраняйте неисправности.

В отопительный сезон очищайте дымоходы от сажи (не менее одного раза в три месяца). На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелите, чтобы лучше заметить трещины: перед топочной дверцей печи прибейте металлический лист размером не менее 0,5х0,7 м; — содержите электропроводку в исправном состоянии, по окончании дачного сезона (закрытие дач на длительное время) электросеть обязательно обесточьте; — не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы; — держите наготове средства и инвентарь для тушения пожара: бочку с водой, ведро, лопату; — обеспечьте свободный проезд ко всем зданиям и сооружениям, не загораживайте проезды личным транспортом, посторонними предметами и растительностью; — не храните сгораемый материал в противопожарных разрывах, на чердаках садовых домиков и других строениях. Кроме того: строго пресекайте шалость детей с огнем, установите за ними постоянный контроль. Также отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску напоминает требования п. 15,16, 17,17.1,18,19,60, 74, 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. Пункт 15: Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее — территория садоводства или огородничества), к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя; Пункт 16: На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Пункт 17: На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия; а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации; в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники; г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Пункт 17.1: Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Пункт 18: Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических, некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. Пункт 19:. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов. Пункт 60: Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды для хозяйственных и (или) предназначенный для нужд пожаротушения. Пункт 74: Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Пункт 77: Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. За данные нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.