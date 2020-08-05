Сколько вы заплатили за коммуналку? Почти 6000 рублей за полгода, посчитал Новосибирскстат

Каждый житель Бердска истратил на платные услуги с января по июль 2020 года 26 131 рубль. Более 79% этой суммы ушло на оплату услуг ЖКХ. 73,1 млрд рублей заплатили за услуги жители Новосибирской области.

Львиную долю в платных услугах занимают платежи за коммуналку

По предварительным данным, в январе-июне 2020 года населению Новосибирской области было оказано платных услуг на сумму 73,1 млрд рублей, что на 17,2% меньше, чем в январе-июне 2019 года. Об этом 5 августа сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

По объему платных услуг Новосибирская область занимает 14-е место в Российской Федерации и 2-е – в Сибирском федеральном округе.

В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные услуги (22,8%), телекоммуникационные (19%), жилищные (11,6%) и медицинские (11,4%) услуги.

В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату услуг 26 131 рубль (93,1% к среднероссийскому уровню), из них на оплату коммунальных услуг – 5953 рубля (79,1%), телекоммуникационных – 4966 рублей (106,2%), жилищных – 3019 рублей (122,9%) и медицинских услуг –2986 рублей (152,7%).