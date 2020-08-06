10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит «путинское» пособие?

Выплаты были сделаны семьям с детьми, в том числе с низким доходом, безработным родителям. На какие деньги от государства уже не приходится рассчитывать и почему, а кому все еще причитаются пособия?

Родители умоляют власть произвести еще одну такую выплату в августе

Пока решений о продлении пособий не объявлено – такие же новые выплаты этим семьям не положены.

Но некоторые «путинские» пособия все еще действуют. На какие деньги от государства уже не приходится рассчитывать и почему, а кому все еще причитаются пособия?

Выплаты по 10000 детям до 16 лет – пока два раза

Разовая выплата по 10000 рублей всем без исключения семьям, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет, досталась 1 июля. Месяцем ранее такую же сумму денег от государства в качестве меры антикризисной поддержки в период коронавируса получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. Тем, кто еще не успел подать заявление на эти выплаты, можно оформить их до 1 октября и получить сразу 20000 рублей на ребенка – за июнь и за июль.

Всего 600 млрд рублей получили семьи, в которых воспитывается 26,5 млн детей. При этом родители просят власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Соответствующая петиция набрала сотни тысяч подписей.

Пока не было объявлено на государственном уровне о решении повторить такую же выплату в августе.

Только высказывали свое мнение о желательности выплаты отдельные депутаты Госдумы и родители детей.

5000 рублей детям до 3 лет – только три месяца

Такая мера государственной поддержки была положена семьям с детьми до 3 лет в апреле, мае и июне. Тем родителям, кто вовремя не получал это пособие, деньги можно получить и в августе, причем сразу 15000 рублей на каждого ребенка до 3 лет. Заявление можно подать вплоть до 1 октября 2020 года. Выплату получат даже те семьи, которые уже использовали материнский капитал. Главное, чтобы право на него возникло до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты уже можно через портал Госуслуг или сайт ПФР. Информации о дальнейшем продлении таких выплат пока нет.

Выплаты детям от 3 до 7 лет – только малоимущим

Выплаты детям от 3 до 7 лет в размере 6018,5 руб. ежемесячно положены тем семьям Новосибирской области, в которых среднедушевой доход на каждого человека не превышает 11738 руб. Таких в нашем регионе более 50000. Тем, чей среднедушевой доход больше, выплату не дадут. Рассчитать доход несложно: необходимо сложить все доходы семьи за последние полгода и разделить их на количество членов семьи. Если доход не превышает 11738 рублей на одного человека, то семья, имеющая ребенка от 3 до 7 лет, может обратиться за выплатой.

3000 на детей до 18 лет – только безработным

Прибавка к пособию по безработице в Новосибирской области тем, у кого имеются несовершеннолетние дети, составляет 3000 рублей на каждого члена семьи, не достигшего 18-летия. Получить эти деньги может только один из родителей, состоящий на учете в центре занятости. Тем, кто потерял работу с 1 марта – максимальное пособие по безработице 14556 рублей. Вместе с детскими доплатами выходит 17,5 тысячи рублей в месяц, а если детей несколько, то и того больше. Вместе с тем в Новосибирске с начала пандемии резко выросло количество безработных – 64000 человек.

Источник: vn.ru